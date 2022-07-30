Кабмін затвердив ринкову вартість "Нафтогазу" у сумі 300 млрд гривень

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у сумі 300 млрд. гривень. Про це йдеться у постанові уряду №840 від 29 липня.

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Згідно з ним, уряд затвердив ринкову вартість 190 150 481 акції "Нафтогазу" в сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня.

Крім того, уряд вирішив збільшити статутний капітал "Нафтогазу" на 646,248 млн гривень шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу.

Нагадаємо, 26 липня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не змогла виплатити купон за своїми єврооблігаціями і таким чином увійшла до "жорсткого дефолту".