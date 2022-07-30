Кабмин утвердил рыночную стоимость "Нафтогаза" в сумме 300 млрд гривен

Кабинет министров утвердил рыночную стоимость Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в сумме 300 млрд гривен. Об этом сказано в постановлении правительства №840 от 29 июля.

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Согласно ему правительство утвердило рыночную стоимость 190 150 481 акции "Нафтогаза" в сумме 300 437 760 000 гривен по состоянию на 30 июня.

Кроме того правительство решило увеличить уставный капитал "Нафтогаза" на 646,248 млн гривен путем дополнительной эмиссии акций за счет дополнительных взносов в уставный капитал.

Напомним, 26 июля Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не смогла выплатить купон по своим еврооблигациям и таким образом вошла в “жесткий дефолт”.