Держатели еврооблигаций-2022 отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплат по ним

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не смогла получить согласия на двухлетнюю отсрочку выплат процентов и погашения ни по одному из трех выпусков своих еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно ему, необходимый кворум (свыше двух третей) был достигнут лишь на собрании держателей еврооблигаций на 335 миллионов долларов с погашением в июле 2022 года. Однако за отсрочку было подано лишь примерно 22% голосов при необходимом минимуме в 75%.

По двум другим выпускам облигаций - на 600 миллионов евро с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году – кворума не было.

"Нафтогаз" уточняет, что на собрание по евробондам-2024 зарегистрировались владельцы примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

Что касается еврооблигаций 2026 года, выплата процентов и погашение по которым приходятся на ноябрь, то на собрание зарегистрировались держатели приблизительно 54% этиъ ценных бумаг, а за отсрочку было подано около 43% голосов.

Ввиду отсутствия кворума в отношении еврооблигаций-2024 и евроблигаций-2026 решено созвать повторные собрания. Они назначены на 31 августа соответственно в 11:00 и в 11:15 по Лондонскому времени.

"На основе кворума, представленного на первоначальных собраниях, ожидается, что отложенные собрания, которые будут проведены в отношении облигаций 2024 года и облигаций 2026 года, будут иметь кворум", – отмечает НАК.

Компания при этом подчеркивает, что условия запроса согласия на отсрочку выплат были утверждены постановлением правительства и в целом соответствуют условиям, предложенным сувереном и другими украинскими государственными эмитентами 20 июля, которые успешно приняли держатели их евробондов на минувшей неделе, причем Кабинет министров настоятельно рекомендовал инвесторам отсрочку "Нафтогазом" исполнения обязательств поддержать.

Компания также указывает, что правительство своим решением по-прежнему запрещает ей производить платежи по еврооблигациям без предварительного согласования.

В отношении отказа держателей еврооблигаций-2022 от отсрочки выплат по ним НАК сообщил, что рассматривает последующие шаги совместно с Кабмином как своим единственным акционером и Министерством финансов.

"Дополнительная информация будет сообщена держателям облигаций, когда это будет возможно и в соответствии с нормативными требованиями "Нафтогаза", – говорится в объявлении.

Напомним, что "Нафтогаз" изначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в срок, что 26 июля привело к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов. После этого НАК сделал владельцам облигаций новое предложение.

"Нафтогаз" аргументирует предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около 8 миллиардов долларов.

Джерело фото: ua.depositphotos.com