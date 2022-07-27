Дефолт “Нафтогаза”. Как компания будет выходить из кризиса и готовиться к отопительному сезону

Вечером 26 июля “Нафтогаз” не смог рассчитаться с держателями еврооблигаций и вошел в состояние “жесткого дефолта”, обвинив в этом правительство. При этом “Нафтогаз” - ключевая компания для подготовки воюющей Украины к сложному отопительному сезону.

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Вечером, 26 июля Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не смогла выплатить купон по своим еврооблигациям и таким образом вошла в “жесткий дефолт”.

Конечно же “Нафтогаз” не является обычной компанией, которая работает в обычных условиях. Стратегическое предприятие, которое обеспечивает подготовку Украины к отопительному сезону в условиях отражения российской агрессии и аномальных цен на газ могло найти аргументы, которые бы удовлетворили кредиторов и обеспечили бы отсрочку. Однако договориться заранее не удалось, более того, НАК обвинил в “доведении до дефолта” правительство, которое сворим решением запретило компании осуществлять выплаты по бондам, хотя деньги на счетах были.

“В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и страны в случае "жесткого дефолта" по еврооблигациям компании. Однако Кабмин не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций”, — сообщили в “Нафтогазе”.

Хотя логика правительства тоже вполне понятна. Сейчас ведутся переговоры по реструктуризации государственных долгов, а также по реструктуризации гарантированных бондов “Укрэнерго” и “Укравтодора”. Выплата по бондам “Нафтогаза” могла бы ослабить позиции Минфина на этих переговорах. Более того, в преддверии отопительного сезона и сверхвысоких цен на газ “Нафтогазу” поставлена задача накопить в ПХГ 19 млрд куб. м газа. Для накопления такого объема НАК планирует импортировать 5,8 млрд куб. м сжиженного газа, а при цене на газ в ЕС более 2 тыс. долларов за кубометр для этого нужны очень большие деньги даже в масштабах государства.

Сейчас НАК готовит кредиторам новое предложение по реструктуризации. Пока “Нафтогаз” не договорится с кредиторами, привлечение средств будет невозможным не только от международных финансовых институций, но проблемы могут возникнуть и при финансировании украинскими банками. Так что, пока “Нафтогаз” в дефолте, единственным источником финансирования импорта газа является государственный бюджет.

Запоздалое решение и плохая командная игра

По словам руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия ситуации с дефолтом крупнейшей украинской госкомпании вполне можно было избежать, если бы переговоры с кредиторами о реструктуризации начались не за две недели до выплаты, а раньше - недель за пять или шесть.

“Наверное запоздалое решение о переговорах и было главной ошибкой, все остальное уже последствия. Когда переговоры о реструктуризации начинают за две недели до выплаты кредиторы понимают, что компания скорее всего не сможет заплатить, будет дефолт и скорее всего на будущих переговорах она пойдет кредиторам на уступки. Если бы переговоры начались за шесть недель, то у “Нафтогаза” было бы время для подготовки своих позиций, можно было бы провести несколько раундов переговоров и наладить коммуникацию с кредиторами”, — говорит Паращий.

По его мнению, хотя “Нафтогаз” и обвиняет Кабмин в “доведении до дефолта”, правительство действовало правильно. Эксперт отмечает, что глава НАКа Витренко с одной стороны демонстрировал платежеспособность кредиторам, с другой просил деньги на газ из бюджета. Хотя было вполне понятно, что в условиях войны и высоких цен на газ придется экономить.

В свою очередь директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что главной причиной дефолта “Нафтогаза” стала плохая координация работы между правлением компании и акционером.

“Это огромная проблема, когда акционер компании не может найти общий язык с правлением. Хотя он назначил это правление и определяет стратегическую политику компании. Однако постоянные споры между руководством “Нафтогаза” и правительством очень плохо влияют на ситуацию”, — говорит Омельченко.

К тому же он отмечает, что Кабмин потерял контроль над процессами в “Нафтогазе” в условиях частичного демонтажа корпоративного управления в НАК.

Последствия и выход из дефолта

По словам старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, кредиторы вполне понимают, что “Нафтогаз” это не совсем обычная компания поэтому доводить до банкротства ее никто не будет.

“Я думаю что переговоры продолжаться. Никто не захочет попадать на страницы Financial Times или WSJ как кредитор, который не дает “Нафтогазу” покупать газ и готовиться к зиме. К тому же, чтобы идти в суды нужно платить юристам”, — говорит Саква.

По его словам, самые неприятные последствия текущей ситуации - это “кросс-дефолт”. Если компания не смогла рассчитаться перед одними кредиторами, она в состоянии дефолта перед другими. Это может существенно усложнить сотрудничество госкомпании с международными финансовыми институциями, такими как Мировой банк и ЕБРР.

“У ЕБРР особые отношения с “Нафтогазом”, нельзя сказать что они чисто коммерческие, там играет большую роль и политический фактор. Однако для ЕБРР проблематично выделять деньги компании, которая находится в состоянии дефолта. Поэтому выделение траншей по текущим кредитам будет под вопросом”, - говорит Саква.

Паращий же отмечает, что ЕБРР также является одним из держателей еврооблигайий “Нафтогаза” поэтому компания уже находится в дефолте по тем долгам, которые имеет перед ЕБРР. Более того, дефолт НАК отразится и на финансовых показателях государственного “Укрэксимбанка”, который активно кредитовал госхолдинг.

При этом по мнению эксперта “Нафтогазу” все же удастся договорится с кредиторами о реструктуризации, поскольку кредиторы вполне понимают, что компания должна экономить пытаясь обеспечить необходимые запасы газа к началу отопительного сезона. Однако НАК будет вынужден пойти кредиторам на некоторые уступки.

“Я думаю правительство будет предлагать кредиторам “Нафтогаза” те же условия, что и в случае с суверенными и гарантированным долгами. Согласятся ли держатели бумаг? Думаю да, если Украина предоставит гарантии и по долгам “Нафтогаза”. Тем более такая ситуация уже была. В 2009 году “Нафтогаз” тоже был в состоянии дефолта по еврооблигациям на 500 млн долларов. Правительство тогда тоже пошло на уступки кредиторам и сделало этот долг гарантированным. Но для правительства такой сценарий нежелателен”, — говорит Паращий.

Вопрос импорта газа

При всем этом главной функцией “Нафтогаза” является подготовка к следующему отопительному сезону, до начала которого осталось чуть больше двух месяцев. Правительство поставило перед НАК план накопить 19 млрд куб. м газа. Этого объема должно хватить с запасом и на отопление и на генерацию электроэнергии.

По мнению основателя компании EXPRO Consalting Геннадия Кобаля в условиях текущей цены на газ импортировать голубое топливо в Украину нецелесообразно.

“Нафтогаз” поставляет свой ресурс субсидированным потребителям: населению и предприятиям ТКЭ. В том, чтобы покупать ресурс по 100 тыс. гривен за тысячу кубометров и продавать по 7 тыс. гривен экономики нет. Я думаю, компании нужно сконцентрироваться на том, чтобы закупать больше газа на внутреннем рынке, где он в 3-4 раза дешевле чем в ЕС”, — говорит Кобаль.

По его словам, ситуация с дефолтом может оказать отрицательное влияние на финансовое состояние компании. Однако закупка газа сейчас это не столько вопрос коммерции, сколько вопрос безопасности. К тому же, при сохранении украинской добычи газа НАК может избежать импорта и сконцентрироваться на закупке газа на украинском рынке.

“Сейчас закачка газа в ПХГ идет на уровне 35 млн куб. м в сутки, в месяц это около 1 млрд куб. м. До конца июля в ПХГ будет почти 12 млрд куб. м газа. Также на таком уровне закачивать можно будет в августе и сентябре. Таким образом к октябрю мы можем накопить около 14 млрд куб. м газа и при текущем потреблении пройти с этим объемом отопительным сезон. Если будет нужен дополнительный объем его можно будет докупить у украинских компаний”, — говорит Кобаль.

С Кобалем согласен и Омельченко, который считает планку правительства в 19 млрд куб. м газа завышенной, в ситуации, когда потребление газа в стране упало примерно на 40%.

“В хранилищах на зиму будет вполне достаточно и 15 млрд куб. м газа. Докупать озвученные 8 млрд куб. м газа не нужно, хватило бы и 1-1,5 млрд кубометров. К тому же импортировать необязательно должен “Нафтогазу”, это могут делать и частные трейдеры”, — говорит Омельченко.