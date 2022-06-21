Падение газа собственной добычи газа в 2022 году может составить 5-10%, - Витренко

Глава национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявляет, что из-за войны падение добычи газа в Украине при сохранении текущих тенденций не будет критическим и составит 5-10%. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

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"Нас обстреливают фактически всю территорию Украины, кроме одной области, но мы там почти не добываем газ. На всей остальной территории Украины, к сожалению, происходят обстрелы. Из соображений безопасности я не буду сейчас обнародовать конкретные данные. У нас есть весь этот анализ: сколько добычи под риском… Могу только сказать, что в принципе, в этом году при тех обстоятельствах, которые мы видим сейчас добыча в Украине уменьшится на 5-10%. Это не критическое сокращение добычи", — сказал Витренко

По его словам, хотя добыча и упала, но относительно потребления это падение не является критическим. На украинском газовом рынке сейчас профицит газа несмотря на войну, что позволяет закачивать газ в подземные газохранилища в объемах до 1 млрд куб. м в месяц.

По словам главы "Нафтогаза" Украина сможет обеспечить за счет внутренней добычи примерно две третьих от необходимого запаса для обеспечения отопительного сезона. Еще треть нужно будет импортировать.

Витренко добавил, что основные риски для следующего отопительного сезона имеют в основном военный характер поскольку оккупанты уничтожают украинские города и их инфраструктуру.

Напомним, "Нафтогаз" рассчитывает начать импорт сжиженного природного газа в четвертом квартале 2022 года. Согласно планам правительства нужно импортировать примерно 5,6 млрд куб. м газа по цене около 8 млрд долларов.