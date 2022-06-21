Украина рассчитывает начать импорт LNG в 4 вкартале 2022

Украина рассчитывает начать импорт сжиженного природного газа в четвертом квартале 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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"Мы ведем сейчас переговоры относительно поставок LNG в четвертом квартале. Тут есть технические ограничения. Украина физически никогда не импортировала LNG. Мы понимаем, что у нас нет терминалов LNG. То есть мы должны привезти LNG на терминалы в Европе и после уже обеспечить транспорт уже трубопроводами этого газа в Украину", — сказал Витренко.

Глава Нафтогаза добавил, что существует еще ряд технологических деталей, которые не могут быть разглашены во время войны и которые влияют на то когда и как компания будет импортировать газ.

По словам Витренко, в ходе переговоров о поставках газа по ленд-лизу украинской стороной был предложен вариант согласно которому переданный таким образом газ будет возвращен за 2 года.

Витренко отметил, что согласно планам правительства к следующему отопительному сезону в украинских подземных газохранилищах должно быть накоплено 19 млрд кубометров газа. При этом данный объем делается с запасом, "учитывая военные риски".

Для накопления такого запаса газа Украине нужно будет импортировать 5,8 млрд куб. м газа и потратить примерно 8 млрд долларов. При этом глава НАКа добавил, что у компании таких средств нет и "Нафтогаз" рассчитывает на финансирование этих издержек из государственного бюджета.

В качестве еще одного из возможных источников финансирования импорта газа, Витренко указал кредит от ЕБРР, который может быть расширен.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу, чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.