Україна розраховує почати імпорт LNG у 4 в карталі 2022

Україна розраховує розпочати імпорт скрапленого природного газу у четвертому кварталі 2022 року. Про це на прес-конференції заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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"Ми ведемо зараз переговори щодо поставок LNG у четвертому кварталі. Тут є технічні обмеження. Україна фізично ніколи не імпортувала LNG. Ми розуміємо, що у нас немає терміналів LNG. Тобто ми маємо привезти LNG на термінали в Європі і після вже забезпечити транспорт уже трубопроводами цього газу в Україну", - сказав Вітренко.

Глава Нафтогазу додав, що існує ще низка технологічних деталей, які не можуть бути розголошені під час війни і які впливають на те, коли і як компанія імпортуватиме газ.

За словами Вітренко, у ході переговорів про постачання газу з ленд-лізу українською стороною було запропоновано варіант, згідно з яким переданий таким чином газ буде повернуто за 2 роки.

Вітренко зазначив, що згідно з планами уряду до наступного опалювального сезону в українських підземних газосховищах має бути накопичено 19 млрд кубометрів газу. При цьому цей обсяг робиться із запасом, "враховуючи військові ризики".

Для накопичення такого запасу газу Україні потрібно буде імпортувати 5,8 млрд. куб. м газу та витратити приблизно 8 млрд доларів. При цьому глава НАКу додав, що компанія таких коштів не має і "Нафтогаз" розраховує на фінансування цих витрат з державного бюджету.

Як ще одне з можливих джерел фінансування імпорту газу Вітренко вказав кредит від ЄБРР, який може бути розширений.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу ленд-лізом, щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.