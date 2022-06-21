Падіння газу власного видобутку газу у 2022 році може скласти 5-10%, - Вітренко

Голова національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що через війну падіння видобутку газу в Україні за збереження поточних тенденцій не буде критичним і становитиме 5-10%. Про це він сказав у ході прес-конференції.

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"Нас обстрілюють фактично всю територію України, крім однієї області, але ми там майже не видобуваємо газ. На всій іншій території України, на жаль, відбуваються обстріли. З міркувань безпеки я не зараз оприлюдню конкретні дані. У нас є весь цей аналіз: скільки видобутку під ризиком... Можу лише сказати, що в принципі цього року за тих обставин, які ми бачимо зараз видобуток в Україні зменшиться на 5-10%. Це некритичне скорочення видобутку", - сказав Вітренко

За його словами, хоч видобуток і впав, але щодо споживання це падіння не є критичним. На українському газовому ринку зараз профіцит газу незважаючи на війну, що дозволяє закачувати газ до підземних газосховищ в обсягах до 1 млрд куб. м на місяць.

За словами голови "Нафтогазу" Україна зможе забезпечити за рахунок внутрішнього видобутку приблизно дві третини від необхідного запасу для забезпечення опалювального сезону. Ще третину потрібно буде імпортувати.

Вітренко додав, що основні ризики для наступного опалювального сезону мають переважно військовий характер, оскільки окупанти знищують українські міста та їх інфраструктуру.

Нагадаємо, "Нафтогаз" розраховує розпочати імпорт зрідженого природного газу у четвертому кварталі 2022 року. Згідно з планами уряду, потрібно імпортувати приблизно 5,6 млрд куб. м газу за ціною близько 8 млрд. доларів.