Сезон закачки. Будет ли Европа покупать газ за рубли и как будет готовиться к отопительному сезону Украина

Прошлый отопительный сезон Украина закончила под звуки взрывов и стрельбы. На время войны газ, главный вопрос каждого украинца в зимнее, как-то отошел на второй план, уступив место таким более банальным вещам как выживание в условиях обстрелов и эвакуация в безопасные регионы. Однако с началом сезона закачки начинается. За это время воюющая страна должна подготовиться к следующей зиме, а власти решить какими будут счета за отопление у украинцев в следующем отопительном сезоне.

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Украина вошла в прошлый отопительный сезон в условиях аномально высоких цен на газ и энергетического кризиса в Европе из-за того, что в прошлом году Газпром целенаправленно опустошал европейские газохранилища. Однако с началом боевых действий цена на газ на нидерландском хабе TTF стабилизировались около отметки тысяча долларов за тысячу кубометров, а поставки газа в Европу существенно выросли. В том числе до максимума увеличился и транзит через Украину.

Газ до сих пор остается главным козырем Кремля в переговорах с европейскими союзниками Украины. Если запрет на импорт российской нефти в ЕС вполне реальный и ожидаемый сценарий, то от российского газа Европа в ближайшие годы отказаться скорее всего не сможет.

Зная это Кремль пытается давить на руководство европейских стран требуя оплаты за газ в рублях и угрожая Европе прекращением поставок голубого топлива в противном случае. Кремль даже осуществил эти угрозы в случае Болгарии и Польши, которым в конце апреля россияне прекратили поставлять газ. Не исключено, что в случае дальнейших конфликтов Кремль может перекрыть газ и другим странам. С другой стороны, после всех введенных санкций, а в особенности в случае введения нефтяного эмбарго экспорт газа остается для России главным источником наполнения бюджета.

На фоне экономического противостояния пережившей энергетический кризис Европы и России, также очень важно понимать откуда будет брать газ и как будет готовиться к отопительному сезону воюющая с главным поставщиком газа в Европе Украина.

Газ за рубли и прекращение поставок в ЕС

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева заявления и Кремля и Еврокомиссаров относительно перехода на оплату газа в рублях являются чисто политическими, поскольку даже на новых условиях компании продолжат оплату в евро.

"Там нет оплаты в рублях. Там есть схема согласно которой контрагенты должны открыть в газпромбанке два счета:счет в евро и счет в рублях. Компании которые покупают газ, платят за него в евро. Но ранее эти счета были в разных банках, а теперь по указу Путина эти счета должны быть открыты только в Газпромбанке. И вот получается, что Газпромбанк будет осуществляться в Евро. Потом Газпромбанк через московскую биржу будет конвертировать это в рубли и отправлять на счет рублевый. А потом с рублевого счета будут осуществляться выплаты для Газпрома. Это исключительно политика", — говорит Рябцев.

При этом он считает, что риски прекращения поставок газа определенным странам все же есть и определенные проблемы с поставками газа перед следующим отопительным сезоном все же будут.

В свою очередь основатель компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что война в Украине стала толчком для диверсификации поставок голубого топлива в ЕС.

"Будет постепенный отказ ЕС от российского газа вне зависимости от того будут ли они вводить оплату в рублях или нет. Сейчас есть глобальная тенденция по отказу от закупки энергоресурсов у России. Эта тенденция будет расти, будут принимать новые пакеты санкций и где-то через два года мы увидим кардинальные изменения на энергетическом рынке Европы", — говорит Кобаль.

При этом эксперт отмечает, что рынок газа Болгарии вполне диверсифицирован и эта страна сможет закупать нужное количество газа у Турции и Азербайджана. В Польше из-за прекращения поставок "Газпрома" никакой катастрофы также не случиться: эта страна давно готовилась к отказу от российского газа: у нее есть терминал, для того чтобы принимать сжиженный газ из США, к тому же в этом году запланирован запуск Baltic Pipe.

По словам Кобаля, главным конкурентом Газпрома на рынке ЕС станет США. Объем в 150 млрд куб. м газа, который россияне поставляли в ЕС, может быть получен путем увеличения добычи газа в США примерно на 10%. Кроме того поставки газа могут быть увеличены за счет Катара сжиженного газа из Катара. Кроме того агрессивные действия России могут стать стимулом для достройки южного конкурента "Северного Потока -2" Транссахарского газопровода, который сможет поставлять в ЕС до 30 млрд куб. м газа из Алжира и Нигерии. Также на рынке сжиженного газа активизировались такие игроки как Египет и Катар.

Откуда возьмет газ Украина

Что касается Украины, то главный вопрос следующего отопительного сезона - сколько газа понадобится.

По словам директора энергетических программ Владимира Омельченко, из-за разрушенной инфраструктуры и предприятий в Украине большое падение потребления природного газа. При этом чем дольше продлятся боевые действия и чем больше заводов будет разрушено, тем меньше газа нам нужно будет закачать.

"Сейчас у нас большое падение потребления газа. Заводы закрываются и много людей выехало из страны. Здесь все будет зависеть от того сколько продлятся боевые действия. Если они продлятся до осени, падение потребления сохранится, и тогда нам нужно будет 2-3 млрд куб. м. Если боевые действия закончатся люди быстрее вернутся и предприятия откроются, тогда, возможно, нужно будет закачать до 4 млрд куб", — говорит Омельченко.

По его словам, главные направления через которые Украина будет закачивать газ - Венгрия, Словакия и Польша. Этот газ необязательно будет российским, он может быть приобретен на спотовом рынке.

С Омельченко согласен и Рябцев. Он также считает, что вследствие боевых действий много промышленных потребителей газа были разрушены что в свою очередь снизит тот объем газа, который Украине нужно будет докупить для успешного прохождения отопительного сезона.

"У нас магистральные газопроводы повреждены, целый ряд распределительных сетей уничтожено, а большие города остались без ТЭС и ТЭЦ, которые работали на газу. Также у нас уничтожены промышленные предприятия, которые использовали газ как технологическое сырье, тот же Северодонецкий АЗОТ. Восстановить это до начала отопительного сезона не удастся. Сейчас прежде чем покупать газ, нужно понимать сколько нам нужно газа. А для этого необходимо разработать несколько сценариев на случай прекращения военных действий, продолжения наступательных действий России либо же освобождения захваченных территорий. В зависимости от этого могут быть определены нужные объемы потребления", — говорит эксперт.

По его мнению, у Украины могут быть проблемы с поставками газа из ЕС, поскольку после этой зимы европейские газохранилища сильно опустошены и европейцы в первую очередь наполняют собственные газохранилища. Однако в этих условиях Украина может предложить восточной Европе сделку, о которой недавно упоминал президент Зеленский: украинская электроэнергия с АЭС в обмен на газ.

Также Рябцев считает важным разделение нашей газотранспортной системы. Сейчас магистральные трубопроводы являются единым целым с газораспределительной системой. Из-за этого для того, чтобы распределять газ по территории страны нужно, чтобы в трубе по которой идет транзит газа также поддерживалось давление. Сейчас Оператор ГТС начал переориентировать некоторые компрессорные станции, которые обеспечивали транзит на обеспечения внутренних поставок газа. Вопрос лишь в том, сможет ли он это сделать до начала отопительного сезона или в следующую зиму отопление в домах украинцев и дальше будет зависеть от российского транзита.