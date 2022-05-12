"Газпром" не может прокачивать газ по газопроводу "Ямал-Европа" из-за санкций

Российский газовый монополист “Газпром” не может поставлять газ в ЕС по газопроводу “Ямал-Европа” из-за санкций введенных против владельца польского участка, компании EuRoPol GAZ. Об этом сообщает российское издание “Интерфакс”.

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Издание пишет, что санкции в отношении EuRoPol GAZ означают запрет для "Газпрома" использовать мощности этого трубопровода.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприярнов.

Он также пожаловался то, что польская сторона включила "Газпром" в санкционный список таким образом заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тысяч км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System

Напомним, 27 апреля “Газпром”приостановилпоставки газа Польше и Болгарии.

В свою очередь Болгария договорилась с США о поставках сжиженного газа по ценам, которые будут ниже, чем цены по которым ранее газ поставлял российский газовый монополист “Газпром”. Также Болгария начала искать способ прекращения транзита газа в Сербию и Венгрию.