"Газпром" не може прокачувати газ газопроводом "Ямал-Європа" через санкції

Російський газовий монополіст “Газпром” не може постачати газ до ЄС газопроводом “Ямал-Європа” через санкції, введені проти власника польської ділянки, компанії EuRoPol GAZ. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

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Видання пише, що санкції щодо EuRoPol GAZ означають заборону "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу.

"Встановлено заборону на здійснення угод і платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", - повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріярнов.

Також він поскаржився те, що польська сторона включила "Газпром" у список санкцій таким чином заблокувавши для компанії можливість здійснювати права з акцій та інших цінних паперів EuRoPol GAZ.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тисячі кілометрів від Торжка до Франкфурта-на-Одері виведений на проектну потужність - 33 млрд куб. м на рік – у 2006 році. Польська ділянка налічує 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, ним володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, а управляє окремий оператор польської ГТС Gaz System

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" призупинив постачання газу Польщі та Болгарії.

У свою чергу Болгарія домовилася зі США про постачання зрідженого газу за цінами, які будуть нижчими, ніж ціни, за якими раніше газ постачав російський газовий монополіст “Газпром”. Також Болгарія почала шукати спосіб припинення транзиту газу до Сербії та Угорщини.