Дешевле чем у "Газпрома". Болгария договорилась с США о поставках газа

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного газа по ценам, которые будут ниже, чем цены по которым ранее газ поставлял российский газовый монополист “Газпром”. Об этом сообщает болгарское новостное агентство BGNES.

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"Премьер-министр Кирилл Петков встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. В ходе беседы в Белом доме стороны обсудили стратегическое партнерство Софии и Вашингтона и способности углубления сотрудничества в интересах обеих сторон", — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу болгарского правительства.

Согласно сообщению, вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите энергетического суверенитета.

Со своей стороны премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС.

"Также достигнута договоренность о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже "Газпрома", которые начнутся в июне, сообщила пресс-служба правительства", — пишет BGNES.

Кроме того стороны обсудили и войну в Украине.

Напомним, 27 апреля “Газпром” приостановил поставки газа Польше и Болгарии.

В свою очередь Болгария начала искать способ прекращения транзита газа в Сербию и Венгрию.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.