Дешевше ніж у "Газпрому". Болгарія домовилася зі США про постачання газу

Болгарія домовилася зі США про постачання зрідженого газу за цінами, які будуть нижчими, ніж ціни, за якими раніше газ постачав російський газовий монополіст “Газпром”. Про це повідомляє болгарське агентство новин BGNES.

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"Прем'єр-міністр Кирил Петков зустрівся з віце-президентом США Камалою Харріс. У ході бесіди в Білому домі сторони обговорили стратегічне партнерство Софії та Вашингтона та здатність поглиблення співпраці на користь обох сторін", - повідомляє видання з посиланням на прес-службу болгарського уряду.

Згідно з повідомленням, віце-президент Камала Харріс привітала Болгарію з рішучими діями щодо захисту енергетичного суверенітету.

Зі свого боку прем'єр-міністр Пєтков зазначив, що партнерство між Софією та Вашингтоном є важливою частиною досягнення газової незалежності Болгарії, поряд із солідарністю з ЄС.

"Також досягнуто домовленості про реальні постачання зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими за "Газпром", які почнуться в червні, повідомила прес-служба уряду", — пише BGNES.

Крім того, сторони обговорили і війну в Україні.

Нагадаємо, 27 квітня "Газпром" призупинив постачання газу Польщі та Болгарії.

У свою чергу Болгарія почала шукати спосіб припинення транзиту газу до Сербії та Угорщини.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.