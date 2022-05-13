Сезон завантаження. Чи купуватиме Європа газ за рублі і як готуватиметься до опалювального сезону Україна

Опалювальний сезон 2021-2022 Україна закінчувала під звуки вибухів та стрілянини. На час війни газ, головне питання кожного українця в зимове, якось відійшов на другий план, поступившись місцем таким більш банальним речам як виживання в умовах обстрілів та евакуація до безпечних регіонів. Однак із початком сезону закачування починається. За цей час країна в якій триває війна, має підготуватися до наступної зими, а влада визначитися, якими будуть рахунки за опалення в українців опалювального сезону.

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Україна увійшла в минулий опалювальний сезон в умовах аномально високих цін на газ та енергетичної кризи в Європі через те, що минулого року Газпром цілеспрямовано спустошував європейські газосховища. Проте з початком бойових дій ціна на газ на нідерландському хабі TTF стабілізувалася біля позначки тисяча доларів за тисячу кубометрів, а постачання газу до Європи суттєво зросло. У тому числі, максимально збільшився і транзит через Україну.

Газ і досі залишається головним козирем Кремля у переговорах із європейськими союзниками України. Якщо заборона на імпорт російської нафти в ЄС цілком реальний і очікуваний сценарій, то від російського газу Європа найближчими роками відмовитися, швидше за все, не зможе.

Знаючи це, Кремль намагається тиснути на керівництво європейських країн, вимагаючи оплати за газ у рублях і погрожуючи Європі припиненням постачання блакитного палива. Кремль навіть здійснив ці загрози відносно Болгарії та Польщі, яким наприкінці квітня росіяни припинили постачати газ. Не виключено, що у разі подальших конфліктів Кремль може перекрити газ іншим країнам. З іншого боку, після всіх запроваджених санкцій, особливо у разі запровадження нафтового ембарго експорт газу залишається для Росії основним джерелом наповнення бюджету.

Але на тлі економічного протистояння Європи та Росії, що пережила енергетичну кризу, також дуже важливо розуміти звідки брати газ і як готуватиметься до опалювального сезону воююча з головним постачальником газу в Європі Україна.

Газ за рублі та припинення поставок до ЄС

За словами директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, заяви та Кремля та Єврокомісарів щодо переходу на оплату газу в рублях є суто політичними, оскільки навіть на нових умовах компанії продовжать оплату в євро.

"Там немає оплати в рублях. Там є схема згідно з якою контрагенти повинні відкрити в газпромбанку два рахунки: рахунок у євро та рахунок у рублях. Компанії які купують газ, платять за нього в євро. Але раніше ці рахунки були в різних банках, а тепер за указом Путіна ці рахунки мають бути відкриті тільки в Газпромбанку, і ось виходить, що Газпромбанк здійснюватиметься в Євро, потім Газпромбанк через московську біржу конвертуватиме це в рублі і відправлятиме на рахунок карбованцевий, а потім з карбованцевого рахунку здійснюватимуться виплати для Газпрому. Це виключно політика", - каже Рябцев.

При цьому він вважає, що ризики припинення поставок газу певним країнам все ж таки є і певні проблеми з поставками газу перед наступним опалювальним сезоном все ж таки будуть.

У свою чергу, засновник компанії EXPRO Consulting Геннадій Кобаль зазначає, що війна в Україні стала поштовхом для диверсифікації постачання блакитного палива в ЄС.

"Буде поступова відмова ЄС від російського газу незалежно від того чи будуть вони вводити оплату в рублях чи ні. Зараз є глобальна тенденція щодо відмови від закупівлі енергоресурсів у Росії. Ця тенденція зростатиме, прийматимуть нові пакети санкцій і десь за два року ми побачимо кардинальні зміни на енергетичному ринку Європи", - каже Кобаль.

При цьому експерт зазначає, що ринок газу Болгарії цілком диверсифікований, і ця країна зможе закуповувати потрібну кількість газу у Туреччини та Азербайджану. У Польщі через припинення поставок "Газпрому" жодної катастрофи також не трапиться: ця країна давно готувалася до відмови від російського газу: вона має термінал, щоб приймати скраплений газ із США, до того ж цього року заплановано запуск Baltic Pipe .

За словами Кобаля, головним конкурентом "Газпрому" на ринку ЄС стане США. Обсяг у 150 млрд куб. м газу, який росіяни постачали до ЄС, можна отримати шляхом збільшення видобутку газу в США приблизно на 10%. Крім того, постачання газу можуть бути збільшені за рахунок Катару зрідженого газу з Катару. Крім того, агресивні дії Росії можуть стати стимулом для добудови південного конкурента "Північного Потоку -2" Транссахарського газопроводу, який зможе постачати в ЄС до 30 млрд куб. м газу з Алжиру та Нігерії. Також на ринку зрідженого газу активізувалися такі гравці як Єгипет та Катар.

Звідки візьме газ Україна

Щодо України, то головне питання наступного опалювального сезону – скільки газу знадобиться.

За словами директора енергетичних програм Володимира Омельченка, через зруйновану інфраструктуру та підприємства в Україні велике падіння споживання природного газу. При цьому що довше продовжаться бойові дії і чим більше заводів буде зруйновано, тим менше газу нам потрібно закачати.

"Зараз у нас велике падіння споживання газу. Заводи закриваються і багато людей виїхало з країни. Тут все залежатиме від того, скільки триватимуть бойові дії. Якщо вони триватимуть до осені, падіння споживання збережеться, і тоді нам потрібно буде 2-3 млрд куб. м. Якщо бойові дії закінчаться люди швидше повернутися і підприємства відкриються, тоді, можливо, потрібно буде закачати до 4 млрд куб", — каже Омельченко.

За його словами, головні напрямки через які Україна закачуватиме газ - Угорщина, Словаччина та Польща. Цей газ необов'язково буде російським, може бути придбаний на спотовому ринку.

З Омельченком згоден і Рябцев. Він також вважає, що внаслідок бойових дій багато промислових споживачів газу було зруйновано, що, в свою чергу, знизить той обсяг газу, який Україні потрібно буде докупити для успішного проходження опалювального сезону.

У нас магістральні газопроводи пошкоджені, цілий ряд розподільних мереж знищено, а великі міста залишилися без ТЕС та ТЕЦ, які працювали на газі. Зараз перш ніж купувати газ, потрібно розуміти скільки нам потрібно газу, а для цього необхідно розробити кілька сценаріїв на випадок припинення військових дій, продовження наступальних дій Росії або ж звільнення захоплених територій, залежно від цього можуть бути визначені потрібні обсяги. споживання", - каже експерт.

На його думку, Україна може мати проблеми з постачанням газу з ЄС, оскільки після цієї зими європейські газосховища сильно спустошені і європейці насамперед наповнюють власні газосховища. Проте за цих умов Україна може запропонувати східній Європі угоду, про яку нещодавно згадував президент Зеленський: українська електроенергія з АЕС в обмін на газ.

Також Рябцев вважає важливим поділ нашої газотранспортної системи. Зараз магістральні трубопроводи є єдиним цілим із газорозподільною системою. Через це для того, щоб розподіляти газ територією країни потрібно, щоб у трубі якою йде транзит газу також підтримувався тиск. Наразі Оператор ГТС почав переорієнтувати деякі компресорні станції, які забезпечували транзит на забезпечення внутрішнього постачання газу. Питання лише в тому, чи зможе він це зробити до початку опалювального сезону або наступної зими опалення в будинках українців і надалі залежатиме від російського транзиту.