Цены на газ в Европе превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на Нидерландском хабе TTF превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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В 11:49 биржевые котировки достигли отметки 189,75 евро за мегаватт, что соотвествует цене в 2032 долларов за тысячу кубометров.

Цены растут на фоне новостей о снижении поставок газа на газопроводе "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки, которое должно произойти 27 июля.

Напомним, 25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Кремль не принимал турбину обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

В свою очередь немецкая компания Siemens заявила, что турбина из Газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию.