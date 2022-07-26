Ціни на газ у Європі перевищили 2 тис. доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на Нідерландському хабі TTF перевищили 2 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів. Про це свідчать дані біржі.

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Об 11:49 біржові котирування досягли позначки 189,75 євро за мегават, що відповідає ціні 2032 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни зростають на тлі новин про зниження постачання газу газопроводом "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу, яка має відбутися 27 липня.

Нагадаємо, 25 липня в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Раніше Канадський уряд вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яку раніше було заарештовано через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Кремль не приймав турбіну назад і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

У свою чергу німецька компанія Siemens заявила, що турбіна з Газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправки, проте російський газовий монополіст "Газпром" поки не надав необхідні митні документи для відправки турбіни до Росії.