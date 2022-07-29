Прыжок над долговой ямой. Как Украина пытается избежать дефолта

Кабмин попросил зарубежных кредиторов дать отсрочку на погашение внешних займов. "Нафтогаз" не смог расплатиться по своим еврооблигациям. А ведь это еще не осень, когда Украине придется справляться с пиковыми выплатами по долгам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Рейтинговое агентство Fitch 25 июля обновило рейтинг Украины, понизив его с уровня "ССС" до уровня "С", что соответствует преддефолтному состоянию. Одной главных причин пересмотра рейтинга стало решение Кабинета Министров попросить держателей украинских еврооблигаций об отсрочке их погашения на 2 года до лета 2024 года (см. постановления №№ 805 и 806 от 19 июля 2022 года).

Также Кабмин просит держателей государственных деривативов (ВВП-варрантов, которые привязаны к темпам экономического роста Украины) сдвинуть очередной платеж на год (до 1 августа 2024 года). При этом срок обращения варрантов сместится на один год, до 2039 года, а финальная дата погашения – на 2041 год.

По мнению Fitch, запущенный процесс реструктуризации подобен дефолту. И хотя украинское правительство заявляет о договоренностях с международными партнерами о новых порциях финансовой помощи, проблемы с погашением долгов приобретают угрожающий характер.

Кому и сколько мы должны

Задолженность Украины растет как на дрожжах. В законе о государственном бюджете на 2022 год сказано, что предельный размер государственного долга на 31 декабря 2022 года не должен превышать 3,36 трлн. грн. Согласно данным Минфина, уже по итогам 5 месяцев общая сумма государственного и гарантированного государством долга достигла 2,97 трлн. грн. (около 101 млрд. долл.). Причем, более половины этого объема – внешние обязательства.

Государственный и гарантированный государством долг Украины, млрд. грн.

данные Минфина

Более того, ведь долгами государства все не ограничивается. Есть еще госкорпорации, частные компании, часть из которых тоже заявила о невозможности расплатиться с кредиторами. "По текущему курсу размер внешнего долга почти соответствует ВВП Украины за 2021 год. На начало второго квартала 2022 года внешний долг Украины превысил 127 млрд долл.", – говорит Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

Понятно, что план привлечения заимствований с последующим графиком их погашения правительство выстраивало еще тогда, когда в Украине не велись боевые действия. И ситуация с наполнением бюджета была более-менее стабильной. Теперь же, когда по словам экономического советника президента Украины Олега Устенко ежемесячный дефицит государственной казны достиг 9 млрд. долл. (ранее звучала цифра в 5 млрд. долл.), расплачиваться с кредиторами все труднее.

К тому же, пиковую нагрузку по внешним выплатам Украина еще не прошла. Самыми тяжелыми месяцами должны стать сентябрь (здесь и далее – данные Ukraine Economic Outlook), в течение которого нам предстоит вернуть свыше 2,2 млрд. долл., и декабрь с объемом выплат более 1,2 трлн. долл. Заметим, что выплаты в августе, по поводу которых и обратился к кредиторам Кабмин, одни из самых скромных за весь 2022 год, всего лишь 510 млн. долл. Так что, за отсрочкой правительству, видимо, придется обращаться еще не раз. Об этом, пусть и не открытым текстом, говорит и министр финансов Сергей Марченко.

Мы осуществляем операцию по управлению государственным долгом, направленную на сохранение валютных ресурсов в стране. Мы хотим достичь этих целей, придерживаясь рыночного подхода и найдя консенсус с инвесторами. Сергей Марченко министр финансов

Занять бы еще. Но где?

Поскольку наполнение бюджета буксует, Украине остается лишь два пути: перекрывать "старые" долги с помощью новых либо же договариваться с кредиторами о масштабной реструктуризации. Есть еще один вариант, провести секвестр бюджета (урезание расходов). Но Рада всерьез сокращать расходы не торопится.

С привлечением новых заимствований ситуация не очень радостная. Внешние рынки капитала для Украины по понятным причинам закрыты. Ну не рискнут инвесторы вливать средства в воющую страну. Это объективная реальность. Поэтому Минфин пытается искать деньги на внутреннем рынке.

Речь, конечно, о военных облигациях. Аукционы по их размещению Минфин проводит еженедельно. В период с 24 февраля по 26 июля министерство с помощью облигаций привлекло в госбюджет 88 млрд грн., 0,86 млрд долл. и 0,28 млрд евро. Правда, за этот же период объем выплат по ОВГЗ составил 106 млрд грн., 1,5 млрд долл. и 0,17 млрд евро. То есть, рынок внутренних заимствований сыграл даже не в "ноль", а в "минус". К тому же, большую часть военных облигаций выкупает Нацбанк, что равноценно эмиссии.

"НБУ приходится прибегать к печати гривны – эмиссионному покрытию дефицита. Это плохо отражается на инфляции и курсовой стабильности", – объясняет Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Помогать хотят, но не торопятся

Кабмин возлагает большие надежды на международных партнеров, которые еще с начала войны готовы "заливать" Украину деньгами. Но и здесь не все гладко. По данным Growford Institute, с 24 февраля по 12 июля Украина получила из-за рубежа финансирование на 24,5 млрд долл. Вроде бы немало.

Внешнее финансирование Украины в период с 24 февраля по 12 июля, млн долл.

по данным Growford Institute

Но 60% этой суммы или почти 15 млрд долл. это кредиты, которые придется возвращать (от МВФ, Мирового банка, Европейского инвестбанка и т.д). И только 40% – безвозвратные гранты. Кроме того, далеко не всю помощь Украина может тратить на латание бюджетных дыр и снижение долговой нагрузки. Кто-то дает деньги на выплаты переселенцам, кто-то – на восстановление инфраструктуры, на здравоохранение или на финансирование бизнеса.

Правда, глава НБУ Кирилл Шевченко во время своего недавнего визита в Лондон заявил агентству Reuters, что Украина планирует до конца года заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долл. По словам Шевченко, эти средства пойдут на укрепление экономики.

Только это будет очередной кредит. И не факт, что он будет. А если и будет, то только через полгода. Но платить по долгам нужно уже сейчас. Замкнутый круг.

Дадут отсрочку или нет?

В свете всех этих событий, дефолт уже не выглядит чем-то нереальным. К примеру, 10-летние еврооблигации Украины с погашением в 2033 году на вторичном рынке торгуются в июле с доходностью 40-50%, хотя в феврале ее уровень был около 10%. Высокая доходность евробондов свидетельствует о том, что инвесторы крайне скептически оценивают способность Украины рассчитаться по своим долгам.

Масла в огонь подливают государственные корпорации, которые тоже не могут погасить обязательства. Первой "ласточкой" стал "Нафтогаз Украины", который должен был 26 июля выплатить держателям своих еврооблигаций 350 млн. долл. Но «Нафтогаз» так и не получил согласие Кабмина, который запретил осуществлять платеж. По факту, это дефолт.

Следом за "Нафтогазом" попросила об отсрочке погашения еврооблигаций на сумму 825 млн долл. и купонных выплат по ним компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи электроэнергии.

Такую же просьбу держателям своих еврооблигаций озвучил "Укравтодор". Компания выпустила бумаги год назад под гарантии государства на 700 млн долл. с погашением в 2028 году. "Укравтодор" просит сдвинуть выплаты по бондам и продлить срок погашения на два года.

И хотя заимствования госкорпораций не входят в состав суверенного долга, все эти прецеденты – плохой сигнал для международных партнеров. Нет, это не значит, что украинская власть не сможет добиться реструктуризации. Вопрос лишь том, на каких условиях? Долги нам точно никто прощать не будет.