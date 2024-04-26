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Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег
Национальный банк Украины пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения их разменности во время наличных расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Итак, для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных регулятор установил следующие дифференцированные тарифы за услуги:
1) по выдаче наличных гривны:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 0,20% от суммы выданной наличности – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100, 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,40%);
- 0,40% от суммы выданной наличности – банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (остался без изменений);
2) по сдаче применимых к обращению разменных и оборотных монет и пригодных к обращению банкнот образцов 2014 года и следующих лет выпуска:
- 0,15% от суммы сданных наличных – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100 и 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);
- 0,10% от суммы сданных наличных – на банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);
3) по сдаче годных банкнот образцов 2003-2007 годов номиналами 50, 200 и 500 гривен (включая неотсортированные) – нулевой (бесплатный) тариф (ранее действовал тариф на уровне 0,25%).
В НБУ отмечают, что изменения перечня услуг и тарифов на услуги по кассовому обслуживанию вступают в силу с 01 июля 2024 года, соответственно с этого дня будут действовать новые тарифы.
Кроме того, Нацбанк пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги регистрации и лицензирования небанковских учреждений с целью реализации норм Законов Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании", "О кредитных союзах" и т.д.
Они будут действовать с 01 мая 2024 года.
Напомним, на 1 апреля 2024 года в наличном обороте Украины находилось 780,3 млрд грн. Это всего на 16 млрд грн, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года.
Вместе с тем, по данным НБУ, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн, а также 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн.
Также сообщалось, что по итогам 2023 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот (против около 2,2 банкнот в 2022 году).
Добавим, в Украине планируют упростить обмен поврежденных банкнот гривны: Нацбанк предложил для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмену банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.
Фото: ua.depositphotos.com