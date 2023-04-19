Объем наличных денег в Украине упал на 5,6% за квартал: какова причина

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2023 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 676,1 миллиарда гривен, снизившись на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января (716,1 миллиарда гривен).

В частности, в обращении находится более 2,7 миллиарда банкнот на общую сумму 670,2 миллиарда гривен, а также почти 14,2 миллиарда монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 миллиарда гривен.

"Традиционно первый квартал года характеризуется изъятием наличных из обращения. Вот и в этом году из обращения изымались наличные, выпущенные в прошлом году на волне ажиотажного спроса, спровоцированного войной и угрозой потенциальных блэкаутов из-за ракетных обстрелов РФ", - объясняет регулятор.

Больше всего в обращении находятся банкнот номиналом 500 гривен (27% от общего количества банкнот в обращении), а среди монет – номиналом 10 копеек (28,4% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении на 1 апреля было платежных средств номиналом 10 гривен: среди банкнот таковых всего 3,7%, а среди монет - около 1% от общего количества.

Напомним также, что с 1 января НБУ начал изымать и банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками.

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