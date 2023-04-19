Об'єм готівки в Україні впав на 5,6% за квартал: яка причина

За даними Національного банку України, на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 мільярда гривень, знизившись на 5,6% порівняно з показником на 1 січня (716,1 мільярда гривень).

Зокрема, в обігу знаходиться понад 2,7 мільярда банкнот на загальну суму 670,2 мільярда гривень, а також майже 14,2 мільярда монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 мільярда гривень.

"Традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу. От і цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ", - пояснює регулятор.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет – номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу на 1 квітня було платіжних засобів номіналом 10 гривень: серед банкнот таких всього 3,7%, а серед монет - близько 1% від загальної кількості.

Нагадаємо також, що з 1 січня НБУ почав вилучати й банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років для їх заміни оновленими грошовими знаками.

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