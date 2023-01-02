НБУ почав вилучати низку паперових банкнот для заміни монетами і грошима нового зразка

З 1 січня цього року Нацбанк почав вилучати паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років для їх заміни оновленими грошовими знаками. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

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Зазначені старі банкноти банки в касах вже не видаватимуть. Банкноти попереднього покоління з банків в обіг не повертатимуться, їх передаватимуть Нацбанку для утилізації.

Але такі купюри все одно, звичайно, залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

"Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян", – зазначали в Національному банку.

Нагадаємо, Національний банк 29 грудня ввів в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 грн зразка 2015 року, присвячену 300-річчю від дня народження видатного філософа, поета та педагога Григорія Сковороди, який на ній і зображений.