Національний банк України з 29 грудня введе в обіг пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року, присвячену 300-річчя від дня народження видатного філософа, поета та педагога Григорія Сковороди, який на ній і зображений.

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"Кожен, хто читав твори Григорія Савича, сприймає його не тільки як мандрівного філософа, літератора, історика, але й як людину, яка надихає багато поколінь на вчинки і дії, а його творчий доробок “постає знаряддям різних ідей і поглядів”. Філософ вважав, що головне в житті є відчуття свободи... Сьогодні увесь світ бачить, на що здатні українці, щоб захистити свою свободу", - зазначається в описі банкноти на сайті Нацбанку.

Усього таких купюр випущено до цьогорічного ювілею 50 тисяч штук (серія ГС з номерами 0000001–0050000), вони матимуть стандартні для 500 гривень розміри - 75 x 154 мм.

20 тисяч з них будуть продавати у білих конвертах із зображенням того ж Сковороди. Ще 30 тисяч штук продаватимуть у сувенірній упаковці, на якій на двох мовах - українській та англійскій - коротко описано рід діяльності Сковороди та культурне значення його творчого доробку.

Зазначимо, що у 2021 році НБУ вже випускав 500-гривневу та 100-гривневу (на ній зображений Тарас Шевченко) пам'ятні банкноти, а саме до 30-річчя незалежності України. На них стояв підпис тодішнього керівника регулятора Кирила Шевченка, який нині знаходиться під кримінальним переслідуванням.

При цьому примітно, що й при випуску купюр з позначкою про 300-річчя з дня народження Сковороди НБУ залишив на них підпис Шевченка. Останнього, нагадаємо, Верховна Рада звільнила ще 6 жовтня, а з 19 грудня в обігу з'явилися вже 100-гривневі купюри з підписом нового очільника Нацбанку Андрія Пишного.