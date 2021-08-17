НБУ вводит в обращение 2 памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины

Национальный банк 20 августа 2021 года введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 грн, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 грн и одновременно имеют важное отличие — на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины", — пояснили в НБУ

В частности, памятная банкнота номиналом 100 грн будет образца 2014 года с подписью главы Нацбанка Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска — 2021. Размер банкноты — 75 x 142 мм, тираж — 30 тысяч штук.

Основной рисунок лицевой стороны — портрет Тараса Шевченко; основной рисунок обратной стороны — изображение здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне, на месте водяного знака, нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика — "30 лет Независимости Украины".

"Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты", — подчеркнули в НБУ.

В свою очередь памятная банкнота номиналом 500 грн будет образца 2015 года с подписью главы Нацбанка Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска — 2021. Размер банкноты — 75 x 154 мм, тираж — 30 тысяч штук.

Основной рисунок лицевой стороны — портрет Григория Сковороды, основной рисунок обратной стороны — изображение здания Киево-Могилянской академии. Памятная банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне, на месте водяного знака, нанесена трафаретной печатью специальной оптически переменной краской праздничная айдентика — "30 лет Независимости Украины". Эта надпись также постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Указано, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСкомбанк").

Цена памятной банкноты номиналом 100 грн — 114 грн, памятной банкноты номиналом 500 грн — 512 грн.

Ранее сообщалось, что Национальный банк введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету ко Дню Независимости Украины.