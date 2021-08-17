Зеленский утвердил спецнаграду ко Дню Независимости "Национальная легенда Украины" (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский подписал указ №362/2021 "О награде Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил Положение о награде "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отчизны и служении украинскому народу, за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Указано, что награда изготавливается из золота в виде стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.

В центре награды — рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Награждение наградой "Национальная легенда Украины" осуществляется указом главы государства ежегодно по случаю Дня Независимости.

Как предполагается, награду будут носить на груди слева, а при наличии у награжденного других государственных наград размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд, орденов.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая президент анонсировал проведение военного парада на День независимости не только в Киеве, но и в Одессе. Однако об одесском параде ОП в нынешнем сообщении не упоминает.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.