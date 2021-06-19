Кабмин намерен потратить 5,4 млрд грн на празднование Дня независимости-2021

Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов к распоряжению Кабмина, передает "Экономическая правда".

В частности, в графе "Величина влияния на показатели бюджетов", Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднование 30-й годовщины потребует денег из государственного и местных бюджетов в объеме 5,423 млрд грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.

"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных денег, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", — говорится в документе.

При этом в ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение.

В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Напомним, Кабмин своим распоряжением от 31 мая 2021 года №583-р утвердил перечень мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее на День независимости президент Владимир Зеленский анонсировал проведение военного парада в Киеве и Одессе — как на суше, так и на воде.