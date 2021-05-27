Общество 1 час назад

Выходные на Троицу и День Конституции: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне

Государственные праздники сулят украинцам дополнительный отдых в первый месяц лета

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинцев в июне ждут дополнительные выходные по случаю празднования Дня Конституции, а также Троицы, которая всегда приходится на воскресенье.

Так, в связи с Троицей, которая приходится в этом году на 20 июня, этот выходной день будет перенесен на следующий день, 21 июня, что предусматривает статья 67 Кодекса законов о труде.

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В свою очередь День Конституции приходится на 28 июня, которое в текущем году выпадает на понедельник, и он также будет нерабочим.

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В эти дни, согласно КЗоТ, допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), а также работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения.

Работа в эти дни должна оплачиваться, согласно статье 107 кодекса, в двойном размере, в том числе если речь идет о командировках или почасовой оплате труда. Однако если человек работал сверх месячной нормы, ему полагается двойная ставка за такую работу сверх месячного оклада.

Во второй половине 2021 года, в отличие от первой, в Украине предусмотрены лишь два дополнительных выходных — 24 августа по случаю Дня независимости (с переносом рабочего дня 23 августа на субботу, 28-е), а также 14 октября по случаю Дня защитника Украины (с переносом рабочего дня 15 октября на субботу, 16-е).

Напомним также, что на День независимости президент Владимир Зеленский анонсировал проведение военного парада в Киеве и Одессе — как на суше, так и на воде.

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