Майские праздники-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

В мае 2021 года украинцев ждет три праздничных дня: к традиционным 1 и 9 мая в этот раз добавилась и Пасха, выпадающая на 2 мая. А поскольку все три праздника приходятся на выходные, днями отдыха станут еще и три ближайших рабочих.

Так, 1 мая — День труда — выпадает на субботу, поэтому выходной день, предусмотренный для него, переносится на понедельник, 3 мая.

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Пасха в 2021 году приходится на воскресенье, 2 мая. Поэтому выходным днем в Украине будет и вторник, 4 мая. Таким образом, жителей страны ждет четырехдневный праздничный уикэнд с 1 по 4 мая.

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в 2021 году приходится на воскресенье, поэтому выходным днем станет и понедельник, 10 мая.

Всего в мае у украинцев, которые трудятся по стандартной пятидневной рабочей неделе, будет 18 рабочих и 13 выходных дней.

Напомним, что с 2015 в Украине отмечается и 8 мая — День памяти и примирения, направленный на чествование памяти всех жертв Второй мировой войны и празднование победы над нацизмом.

Ранее экс-глава Института национальной памяти и действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович предложил перенести статус выходного дня с 9 на 8 мая, а нынешний День победы оставить в силе, но рабочим.

Эту инициативу он объяснял тем, что Украина должна постепенно отказаться от советских традиций празднования завершения Второй мировой войны, а также заявлял, что на сегодняшний день 9 мая используется больше для политических провокаций, нежели для чествования памяти погибших участников войны.

Также Вятрович предлагал сделать рабочим днем и 8 марта, Международный женский день. Однако, обе инициативы до сих пор остались нереализованными.

Источник фото: Depositphotos