В Офисе президента рассказали о программе мероприятий к 30-летию независимости Украины

В рамках празднования 30-летия независимости в Украине пройдет более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Для участия в праздновании Дня независимости в Украину прибудут сотни иностранных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций", — сообщают в Офисе президента.

Отмечается, что все мероприятия, приуроченные к этому празднику, будут объединены слоганом "Ты у меня единственная", который, как указывают в ОП, символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь множество поколений украинцев.

В частности, 23 августа, в День государственного флага, в географическом центре страны в Черкасской области с участием президента Владимира Зеленского состоится торжественное поднятие сине-желтого флага.

Торжества по этому случаю также пройдут во всех областях страны. В частности, фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве приобретут цвета государственного флага.

"Также в этот день в Киеве состоится учредительный саммит инициативы президента "Крымская платформа", которая объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Учредительный саммит будет первым мероприятием платформы на самом высоком политическом уровне", — сообщают в пресс-службе Зеленского.

Кроме него самого на мероприятии выступят председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, лидеры крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, представители новосозданной экспертной сети "Крымской платформы".

Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека в Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.

В этот же день состоится саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициировала жена президента Елена Зеленская. Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

"На сегодня фактически нет ни одной международной площадки, на которой леди и джентльмены могли бы общаться на регулярной основе, объединяя опыт своих стран и своего лидерства. По инициативе Елены Зеленской будет проведен гуманитарный форум, создаваемый именно в Украине", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие не только первые леди и джентльмены, но и "специалисты и эксперты из разных стран и отраслей".

Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

В День независимости Украины 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

"Единый музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. Это будет символизировать культуру нашей независимости. Без пауз и остановок исполнители будут передавать своеобразную "эстафету" друг другу и создадут единую композицию из десятков знаковых для независимой Украины песен", — описали в ОП.

Выступления артистов будут сопровождаться хореографией с участием десятков танцоров, масштабным световым и дрон-шоу. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.

Отметим также, что в ходе выступления на очередном форуме "Украина 30. Имидж Украины" Зеленский сообщил, что 22 августа состоится вручение премии "Национальная легенда" за значительный вклад в развитие Украины.

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно", — заявил президент.

Среди личностей, которые, по его словам, формировали независимость Украины с 1991 года и благодаря которым "все знают об Украине, о нашей живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науке и спорте", глава государства назвал Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Бронислава Брондукова, Леонида Быкова и других.

Данную премию Зеленский ввел указом от 14 июля как президентский знак отличия за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Напомним при этом, что на пресс-конференции 20 мая президент анонсировал проведение военного парада на День независимости не только в Киеве, но и в Одессе. Однако об одесском параде ОП в нынешнем сообщении не упоминает.

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