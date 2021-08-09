"Символизирует код нации": НБУ ввел монету с аистами в честь 30-летия независимой Украины

С 10 августа Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте центробанка.

Монета изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — special uncirculated. Ее масса составляет 16,54 грамма, диаметр 35 мм. Она будет выпущена тиражом 50 тысяч штук, в том числе 15 тысяч штук в сувенирной упаковке.

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На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, — бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, а на фоне нее вверху расположен малый государственный герб (тризубец).

"На реверсе изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), что символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации, то есть обеспечивает сохранение, передачу и воспроизведение информации", — отмечают в НБУ.

Художником выступил Олег Шупляк, скульптором — Владимир Атаманчук, программное моделирование выполнил Юрий Лукьянов.

В свою очередь, сувенирная упаковка будет иметь аналогичное изображение с летящими аистами, только цветное, а также текст, подчеркивающий судьбоносность обретения Украиной независимости, — на украинском и английском языках.

"Монета посвящена судьбоносному событию, произошедшему 30 лет назад, когда 24 августа 1991 Верховная Рада приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Украинский народ в разные времена боролся за право иметь свое национальное государство, язык, культуру. И сегодня Украина на мировой карте — независимое государство. Истоки нашей независимости — в исторической памяти народа, его традициях, духовном и культурном наследии", — сказано в подписи.

Отметим, что в ноябре 2020 года в Украине начали распространять сувенирную монету, посвященную 30-летию независимости Украины, якобы изготовленную Нацбанком. Сам регулятор, однако, заявил, что его банкнотно-монетный двор ничего такого не изготавливал.

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