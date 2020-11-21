В Украине распространяют монету, якобы изготовленную Нацбанком, но в НБУ это отрицают

В Украине распространяют сувенирную монету, посвященную 30-летию независимости Украину.

При этом продавцы утверждают, что ее якобы изготовил Нацбанк, хотя эта информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе НБУ.

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"Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины". Всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение — Банкнотно-монетный двор НБУ", — говорится в сообщении регулятора.

Там также объяснили, что на каждой монете или медали, которую отчеканили на Банкнотно-монетном дворе НБУ, можно найти логотип этого производства — лилию из трех лепестков.

В то же время такой логотип отсутствует на монете, которую распространяют продавцы.

Указано, что в Украине чеканить и вводить в обращение монеты может только Национальный банк.

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Известно, что нумизматическая программа Национального банка предполагает преимущественно выпуск памятных и инвестиционных монет. Они имеют номиналы (2, 5, 10, 20 грн) и являются действительными платежными средствами в Украине.

Напомним, 2 июня 2020 года Национальный банк Украины ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвящена совке роскошной (ночная бабочка).

Как сообщалось, в сентябре Национальный банк Украины для оптимизации наличного расчета начал выводить из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные до 2003 года. Так, банкноты и монеты перестали быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.