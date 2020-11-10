  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 60 минут назад

В Нацбанке назвали самые популярные в Украине банкноты и монеты

По количеству в наличном обращении больше всего находится 200-гривневых банкнот и монет номиналом 10 копеек

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

По состоянию на 1 октября 2020 года на одного украинца приходилась 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, являющихся средством платежа, — 187.

В начале года эти цифры были: 70 банкнот и 182 монеты соответственно, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кратко и по делу в Telegram

По данным НБУ, по количеству, как и раньше, в наличном обращении больше всего находится 200-гривневых банкнот — 685,1 млн штук (23,1% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек 3 915,3 млн штук (29% от всего количества монет в обращении).

Известно, что Нацбанк планирует постепенно полностью заменить монетами бумажные банкноты от 1 до 10 грн.

При этом регулятор не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Предполагается, что они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.

Читайте также:
НБУ: золотистые монеты 1 грн являются законным средством платежа, их обязаны все принимать

Ранее сообщалось, что в наличном обращении Украины по состоянию на 1 октября 2020 года находилось наличных денег на сумму 515,8 млрд грн. При этом с начала этого года денежная наличность в обращении выросла на 90,8 млрд грн или на 21,4%.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины сообщил о том, что для оптимизации наличного расчета выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.

Так, банкноты и монеты перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине объем наличных в обращении с начала 2020 года вырос почти на 91 млрд грн
В Украине объем наличных в обращении с начала 2020 года вырос почти на 91 млрд грн
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке: впервые за последние 2 месяца
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке: впервые за последние 2 месяца
В скором времени возможности BankID будут доступны каждому украинцу — НБУ
В скором времени возможности BankID будут доступны каждому украинцу — НБУ
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (ВИДЕО)

  3. "Дизель — это просто кошмар": зачем Киев закупил белорусские автобусы и что с ними не так

  4. Минздрав: в Украине введут жесткий карантин "выходного дня", полный локдаун убьет бизнес

  5. В Нацбанке назвали самые популярные в Украине банкноты и монеты

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...