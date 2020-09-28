В Украине выходят из оборота монеты в 25 копеек и старые банкноты: куда их можно сдать

Национальный банк Украины сообщил о том, что для оптимизации наличного расчета выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года. Так, банкноты и монеты перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года.

Почему выводят ряд банкнот и монет старого образца

В Национальном банке объяснили решение изъять монету номиналом в 25 копеек связано с тем, что она сейчас не разменивается из-за удаления еще в прошлом году из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копейки.

При этом, уже практически не выполняют свою функцию платежного средства и банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, которые тоже запланированы к изъятию. Согласно данным регулятора, сейчас в обороте их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года. Главная цель решений по сокращению банкнотно-монетного ряда гривни — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей.

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Изображение монет и банкнот старого образца

С какими банкнотами придется попрощаться

С момента введения и по сей день в концепт купюры номиналом 5 гривен художники и дизайнеры оставили неизменным. На лицевой стороне — изображение гетмана Богдана Хмельницкого, на обратной — церковь в селе Суботов. Преобладающий цвет банкноты — синий. Банкнота, выпущенная в 1992 году, будет изъята из оборота.

Банкнота номиналом 5 гривен, которая выйдет из оборота

Начиная с первого тиража, на банкноте номиналом 10 гривен неизменно изображается гетман Иван Мазепа. До 2000 года на реверсе купюры в качестве центрального элемента дизайна помещалась Киево-Печерская лавра, с 2004 года ее сменил Успенский собор, а преобладающим цветом купюры стал малиновый. Банкнота номиналом 10 гривен с аверсом, выпущенным в 1996 году выводится из пользования.

Банкнота номиналом 10 гривен старого образца

Купюра номиналом в 20 гривен несколько раз меняла свой дизайн, оставляя неизменным выбор изображенных на ней элементов — это портрет писателя Ивана Франка на лицевой стороне и изображение Львовского оперного театра на реверсе. Купюра, выпущенная в 1992 году также будет изъята из оборота.

Купюра номиналом 20 гривен, которая выйдет из оборота

Более 20 лет вид 50-гривневой купюры остается неизменным. Основным рисунком является портрет Михаила Грушевского, а реверса — изображение дома Украинской Центральной Рады. С 2004 года преобладающим цветом банкноты стал фиолетовый. Купюра 1996 года больше не будет использоваться при денежных операциях.

50 гривен старого образца

Купюра номиналом 100 гривен меняла свой вид и дизайн несколько раз. Изначально на ней изображался Тарас Шевченко и Софийский собор, с 2005 года концепт купюры поменялся. Купюра образца 1996 года выходит из оборота.

100-гривневая банкнота старого образца

Уже более 20 лет концепт изображений для купюры в 200 гривен остается неизменным. На лицевой стороне изображен портрет поэтессы Леси Украинки, а на обратной — въездная башня Луцкого замка. Банкнота образца 2000 года выводится из оборота.

Банкнота 200 гривен, которую выводят из оборота

Разменные монеты номиналом 25 копеек введены в обращение с сентября 1996 года выводят из оборота.

25 копеек, которые выводят из оборота

Как долго и где можно будет обменять банкноты и монеты?

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

▶️ Во всех украинских банках — в течение одного года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 года включительно.

▶️ В Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 включительно.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк.

Однако, в отличие от устаревших банкнот и монет 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться и в будущем. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривни образца 2018 года выпуска.