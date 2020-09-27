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Валюта 30 минут назад

За год количество пользователей криптовалют увеличилось почти на 190% — исследование

На текущий момент криптовалютными кошельками владеет 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Университет Кембриджа провел исследование, согласно результатам которого количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%, передает BitsMedia.

Согласно отчету, на текущий момент криптовалютными кошельками владеет 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн. В 2016 году криптовалютами пользовалось лишь 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.

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Интересно, что за последний год количество пользователей криптовалют увеличилось на 189%, а вот количество кошельков лишь на 37%. Это говорит о том, что новые пользователи заводят лишь один кошелек.

Исследователи также отметили рост области стабильных криптовалют. С 2018 по 2020 годы количество поставщиков услуг, принимающих для оплаты Tether, увеличилось с 4% до 32%.

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При этом, поддержка других стейблкоинов увеличилась с 11% до 55%.

Кроме того, рост количества сотрудников криптовалютных компаний, работающих на полную ставку, замедлился на 29% в 2019 году. 

Также аналитики посчитали, что 39% электроэнергии для работы майнингового оборудования берется из возобновляемых источников. В основном для питания ферм используется энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями. 

Недавнее исследование аналитической компании Chainalysis говорит о том, что на рынке биткоина быстро растет число новых инвесторов.

Как сообщалось ранее, Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.

 

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