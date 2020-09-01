Украина является мировым лидером №1 по использованию криптовалют — Минцифры

Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, ссылаясь на данные аналитической блокчейн-компании The Chainalysis.

По информации Минцифры, для расчета индекса применения криптоактивов населением использовали следующие критерии:

– стоимость пересылаемых криптоактивов в расчете на душу населения;

– остатки криптоактивов на адресах (кошельках) по интернет-пользователям (Украина);

– Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

– объем розничных транзакций (<$10 000), рассчитанный по паритету покупательной способности.

В министерстве отмечают, что Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов по ряду причин.

В частности, украинское сообщество блокчейн-разработчиков — одно из крупнейших в мире (топ-3), и в Украине значительное криптокомюнити.

Украина также демонстрирует высокий уровень цифровой осведомленности населения (входит в ТОП-5 по безналичным платежам в мире) и имеет качественный образовательный интеллектуальный базис

Кроме этого, значительное количество мелких предпринимателей занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используются виртуальные активы для расчетов.

К тому же, как пояснили в Минцифры, виртуальные активы стали удобными для использования украинцами, потому что Украина имеет ряд ограничений в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограничен доступ к мировому рынку капиталов, а вход в рынок недвижимости высокий.

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На активность также повлиял тот факт, что в Украине есть ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

"Рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей. Поэтому Минцифры продолжает создавать правовое поле для регулирования рынка виртуальных активов в Украине и надеемся, что в сентябре профильный законопроект "О виртуальных активах" будет рассматриваться парламентом", — подытожили в Минцифры.

Компания The Chainalysis — ведущая аналитическая блокчейн-компания, которая предоставляет данные о блокчейне и аналитику государственным и финансовым учреждениям, а также участникам рынка виртуальных активов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.