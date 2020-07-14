Минцифры готовится легализовать криптовалюты

Министерство цифровой трансформации Украины работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, 11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Минцифры и депутатским объединением Blockchain4Ukraine. Министерство также подписало меморандум с Ассоциацией "Блокчейн Украина" (БАУ), согласно которому она присоединится к работе над документом. Меморандум предусматривает сотрудничество относительно: согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмыванию средств и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов; разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создания инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине.

Кроме того, в нем идет речь о создании концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга, а также концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

"Именно сотрудничество с БАУ станет ключевым фактором в формировании рынка виртуальных активов. А это еще раз доказывает, что правовое поле для рынка виртуальных активов не навязывается государством, а создается с учетом пожеланий бизнеса", — подчеркнули в Минцифры.

Сам документ вводит в законодательное поле понятие виртуальных активов. Они "являются разновидностью имущества, распоряжение которым осуществляется в соответствии с нормами Закона Украины "О виртуальных активах". Однако в Минцифре отмечают, что если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом разрабатывает еще один законопроект, который позволит эти изменения внести.

Читайте также: Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram

Напомним, что в марте 2020 года после полугодовой тяжбы Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, признав криптовалюту Gram ценной бумагой, запретил ее выпуск и передачу инвесторам. Ранее на подобном запрете настаивала SEC. Из-за решения американского суда запуск блокчейн-платформы TON неоднократно откладывался.