Telegram снова перенес запуск блокчейна TON

Администрация мессенджера Telegram во второй раз отложила запуск блокчейна TON, перенеся его на апрель 2021 года.

Как сообщает Bits.Media, инвесторы могут получить до 72% своих вложений обратно сейчас, либо вернуть 110% инвестиций через год.

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Согласно направленному инвесторам письму, Telegram предлагает вернуть каждому инвестору до 72% первоначальных вложений. Эти условия аналогичны тем, которые были согласованы с покупателями токенов, когда компания первый раз перенесла запуск блокчейна на апрель 2020 года.

В разосланном на этой неделе письме Telegram предложила еще один вариант для инвесторов, которые решили отказаться от возврата 72% своих вложений. Они могут одолжить свои инвестиции Telegram до апреля следующего года.

В письме компания заявляет: "В знак благодарности за ваше доверие к TON мы также предлагаем вам альтернативный вариант получения 110% ваших первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года".

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Telegram заявила, что "продолжает вести переговоры с соответствующими органами власти". В зависимости от хода переговоров, инвесторы по-прежнему смогут получить "Gram или другую криптовалюту на тех же условиях, что и в их первоначальных соглашениях о покупке".

Если регуляторы продолжат блокировать запуск TON, Telegram погасит долг за счет собственного капитала. Ссылаясь на недавний рост числа пользователей Telegram до 400 млн в месяц, компания считает, что "стоимость ее собственного капитала превысит совокупную сумму потенциального долга по этому предложению по крайней мере в несколько раз".

Согласно нескольким источникам, близким к команде Telegram, еще за несколько дней до принятия окончательного решения об отсрочке, компания планировала запуск проекта. Во вторник в репозиторий Telegram Open Network (TON) на GitHub были добавлены новые данные, включая документацию по работе узлов валидаторов.

Примерно в то же время начал работу веб-сайт ton.org, дублирующий информацию, ранее опубликованную на test.ton.org, которая содержала код для тестовой сети TON. Тем временем технический партнер Telegram TON Labs, участвовавший в создании тестовой сети, анонсировал TON OS для запуска программ на блокчейне TON.

Несколько компаний также планировали поддержать TON и его токены при запуске, который должен был состояться на этой неделе. Биржа Poloniex опубликовала запись в социальной сети Twitter в среду вечером, объявив о "новых листингах". Запись сопровождалась изображением со значком бумажного самолета — символом мессенджера Telegram.

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Однако, по словам юриста Carlton Fields Эндрю Хинкса, запуск блокчейна в этом месяце мог бы спровоцировать новые судебные тяжбы, так как Telegram нарушила бы судебный запрет.

"Если суд установит, что судебный запрет был нарушен (умышленно или иным образом), он имеет право по своему усмотрению создать средство правовой защиты, которое либо вынудит принудительно соблюдать нормативные требования, либо компенсировать ущерб стороне, стремящейся обеспечить соблюдение судебного запрета. На компанию могут быть наложены штрафы, а ее руководители — взяты под стражу", — сказал Хинкс.

Недавно инвесторы и разработчики TON создали неформальную группу TON Community Foundation, которая заявила о возможном запуске собственного форка TON. Представители сообщества сказали, что американский суд может запретить Telegram запустить свой блокчейн, но не может помешать это сделать другим людям.

В середине апреля группа запустила собственную версию тестовой сети, которая стала третьей тестовой сетью TON после тех, что были развернуты самой Telegram и TON Labs.

Telegram продолжала разрабатывать TON на протяжении всей юридической тяжбы с SEC, выпустив технический документ по алгоритму консенсуса TON и тестовый кошелек Gram для всех основных ОС. Telegram даже провела несколько конкурсов для разработчиков блокчейна, призывая программистов создавать кошельки, игры и другие приложения для TON.

Напомним, в феврале на официальном ресурсе проекта Telegram Open Network Павла Дурова опубликована инструкция по созданию сайтов в децентрализованной сети TON, которая может стать альтернативой популярной даркнет-платформе Tor.