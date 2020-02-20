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Валюта 1 час назад

Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram

Судья определит позже, в течение какого срока будет действовать мера

Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram
Фото: Happy Coin NEWS

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассматривает иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram. Судья Кевин Кастел уточнил, что он определит позже, в течение какого срока будет действовать мера.

На заседании стороны разъяснили свои позиции по ряду спорных вопросов. Представитель комиссии Хорхе Тенрейро, в частности, привел доводы в пользу того, что Gram следует считать ценной бумагой. Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что Gram является криптовалютой, а не ценной бумагой.

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Американские власти нашли новые доказательства нарушений Telegram. SEC опубликовала переписку сотрудников компании. Из нее следует, что руководство Telegram знало о незаконных продажах криптовалюты Gram еще до запуска платформы.

Именно вопрос о правовом статусе валюты стал причиной спора Telegram с регулятором.

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Ранее на официальном ресурсе проекта Telegram Open Network Павла Дурова была опубликована инструкция по созданию сайтов в децентрализованной сети TON, которая может стать альтернативой популярной даркнет-платформе Tor.

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