Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram. Об этом сообщает ТАСС.
Суд рассматривает иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram. Судья Кевин Кастел уточнил, что он определит позже, в течение какого срока будет действовать мера.
На заседании стороны разъяснили свои позиции по ряду спорных вопросов. Представитель комиссии Хорхе Тенрейро, в частности, привел доводы в пользу того, что Gram следует считать ценной бумагой. Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что Gram является криптовалютой, а не ценной бумагой.
Американские власти нашли новые доказательства нарушений Telegram. SEC опубликовала переписку сотрудников компании. Из нее следует, что руководство Telegram знало о незаконных продажах криптовалюты Gram еще до запуска платформы.
Именно вопрос о правовом статусе валюты стал причиной спора Telegram с регулятором.
Ранее на официальном ресурсе проекта Telegram Open Network Павла Дурова была опубликована инструкция по созданию сайтов в децентрализованной сети TON, которая может стать альтернативой популярной даркнет-платформе Tor.
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