Легализация блокчейна: как в мире регулируют криптовалюты и когда это произойдет в Украине

Перед правительствами многих государств стоит большая задача, связанная со сложностью регулирования блокчейна и криптовалютных операций. Как регуляторы справятся с этим, покажет только время. Удастся ли использовать позитивные стороны технологии и выстроить единую финансовую и правовую системы? Запрет, разрешение или игнорирование?

Что сейчас происходит в мире с регулированием криптовалют и как обстоят дела с этим вопросом в Украине, рассказываем в нашем материале.

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Правовой режим криптовалют существенно различается в разных странах. Согласно методологии, которую публикует Coin.Dance в 128 странах и регионах из 257 существующих, использование криптовалют не запрещено законом или даже легализовано на уровне государства.

Но есть страны, где криптовалюты полностью запрещены, а их использование наказуемо — это Афганистан, Алжир, Бангладеш, Боливия, Пакистан, Республика Македония, Саудовская Аравия и Вьетнам.

Виртуально-активная Украина

В июне 2020 года Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект "О виртуальных активах", который предполагает отнести криптовалюты к регулируемым активам, а также обяжет компании предоставляющие кастодиальные и связанные с обменом виртуальных активов услуги, а также биржи, проходить обязательную регистрацию в Министерстве Цифровой Трансформации Украины. Компании должны иметь юрисдикцию в Украине и уставной капитал, размер которого варьируется от нуля до 20 тысяч евро.

"Впервые в истории независимой Украины законодательно была закреплена дефиниция относительно того, что такое виртуальный актив, и каким образом должен осуществляться финансовый мониторинг. Разрабатывая этот закон, мы прежде всего ориентировались на компании, которые хотят работать легально, которым важно проходить compliance и работать с банками. Именно в банках мы видим популяризацию инструментов и решений, основанных на криптовалютах и блокчейне. Все-таки пока банковская система не научилась с этим работать, говорить о mass adoption криптовалют достаточно тяжело.

Криптовалюты — это будущее. Я думаю, что мы все со временем будем отходить от традиционных методов расчетов к современным цифровым методам", — рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков в ходе виртуальной конференции Binance "Off The Charts", которая проходила в середине июля.

Директор Binance в России и Украине Глеб Костарев считает, что: "Законопроект позитивно отразится на экономике Украины и поможет привлечь в страну дополнительный капитал. Многие блокчейн-стартапы и компании из стран постсоветского пространства будут рады возможности легально заниматься своим делом — открывать офисы, создавать рабочие места, платить налоги и инвестировать в местную экономику. А у пользователей будет возможность защищать свои интересы в соответствии с местным законодательством".

Кроме поданного законопроекта, Министерство также подписало меморандум с Ассоциацией "Блокчейн Украина" (БАУ), согласно которому она присоединится к работе над документом. Меморандум предусматривает сотрудничество относительно: согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмыванию средств и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов; разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создания инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине.

Кроме прочего, в нем идет речь о создании концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга, а также концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

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Франция: всеобщая декларация криптоопераций

18 марта 2020 года французская криптовалютная биржа Coinhouse стала первой, получившей статус поставщика услуг цифровых активов (PSAN — prestataires de services sur actifs numériques). Законодательная база, которая регулирует деятельность крипто и блокчейн сектор, была принята во Франции в начале 2019 года и коснулась не только определения цифровых активов и деятельности поставщиков услуг, но и владельцов цифровых активов и единой системы налогооблажения криптовалютных активов.

Следует отметить, что все постащики услуг, получившие статус PSAN, а также услуги, которые они предоставляют, должны соответствовать правилам, касающимся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Иными словами, компетентные органы мониторят деятельность компаний и их пользователей.

А что же с простыми владельцами цифровых активов? Покупка криптовалюты и ее хранение не подлежит обязательному налогооблажению, но только в случае, если пользователь не извлекает из этого прибыль — то есть не выводит криптовалюты в фиат. Но декларировать все операции с криптоактивами — обязательно.

В случае, если владельцы криптоактивов этого не сделают, то предусмотрены штрафы в размере от 125 до 750 евро, а если портфель криптоинвесторов превышает 50 000 евро, все перечисленные выше штрафы будут удвоены.

Подавать декларации необходимо один раз в год, внося данные в специальную налоговую форму.

Декларированию подлежат криптоактивы, хранящиеся в частности на зарубежных аккаунтах криптовалютных платформ. Примечательно, что в декларации необходимо указать данные аккаунта зарубежной криптовалютной платформы, чего не нужно делать, если пользователи использует французские платформах, таких как Coinhouse или Paymium.

По мнению некоторых французских юристов не вызывает сомнений тот факт, что формулировки в законе все еще очень расплывчаты, а у налоговых органов есть трудности с отслеживанием и оценкой движения криптовалютных активов.

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Турция: в приоритете безопасность криптоинвесторов

В начале 2020 года Совет по финансовым рынкам Турции объявил о начале разработки правовой базы для надзора за криптовалютными рынками в Турции. В первую очередь под контроль попадут транзакции с криптовалютами, в частности с биткоином (BTC).

Инициатива регулирования поступила от общественных организаций, которые поделились своими опасениями по вопросу безопасности инвесторов на рынках криптовалют с Советом по финансовым рынкам.

Согласно новостям, общественные организации в Турции поделились своими опасениями по поводу безопасности инвесторов на криптографических рынках с Агентством рынков капитала и потребовали проработки юридической основы этого вопроса. По этому требованию Совет по финансовым рынкам Турции принял меры по созданию правовой базы для надзора за криптовалютными рынками в Турции в 2020 году.

В турецком криптосообществе позитивно отнеслись к подобной инициативе, считая, что регулирование позволит устранить предвзятое отношение к криптовалютам, будет способствовать росту криптовалютного рынка, а также расширит пути для сотрудничества с традиционными финансовыми организациями.

Заявлений на тему налогообложения криптовалюты на данный момент пока сделано не было.

Южная Корея — признание блокчейна и криптовалют.

За последние несколько лет Южная Корея стала лидером по популярности криптовалюты. Опросы в разгар крипто-бума в 2017 году показали, что более трети работающего населения страны были активными крипто-инвесторами в Биткоин, Ethereum и другие криптовалюты. В Сеуле даже была создана собственная криптовалюта — S-coin.

В марте 2020 года Национальное собрание Южной Кореи приняло новый закон, который обеспечит основу для регулирования и легализации криптовалют и криптовалютных бирж.

Представители власти приняли поправку к законам о финансовых услугах в стране, которая позволит финансовым регуляторам Южной Кореи эффективно контролировать зарождающуюся отрасль и разрабатывать правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег.

22 июля 2020 года Министерство экономики и финансов Южной Кореи заявило, что со следующего года прибыль, полученная от покупки или продажи криптовалюты, будет облагаться налогом в размере 20%. Под налогообложение попадают доходы размер которых превышает 2,5 млн вон (около 2000 долл. США).

Согласно новым правилам, налог будет взиматься с инвесторов, проживающих, в том числе и за пределами Южной Кореи, а также с иностранных компаний, торгующих на местных биржах.

Но несмотря на введение налоговой ставки, корейские эксперты считают, что принятие закона подтверждает растущее признание блокчейна и криптовалюты в контексте финансовых услуг, как на локальном уровне, так и на мировом.

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Россия — запрет на оплату товаров и услуг

Разработка, обсуждение и попытки принятия законов "О цифровых финансовых активах", "Цифровой валюте" и двух отдельных проектов Федерального закона, касающихся внесения изменений в Кодекс об административных правонарушений, длятся в России с 2018 года. Именно тогда закон "О цифровых финансовых активах" был принят в первом чтении.

Законопроект претерпел массу редакций, расхождение во мнениях самих законодателей и неоднозначную реакцию участников рынка. Обновленная версия законопроекта, которую раскритиковали, в том числе и в Минюсте, Минэкономики и Минкомсвязи, предполагала, что в России будут запрещены "организация и (или) осуществление выпуска, организация обращения цифровой валюты", а также распространение информации о них. Кроме этого, законопроект предполагал не только запрет на большинство операций с криптовалютами на территории России, но административную и уголовную ответственности — штраф в размере 2 млн. Рублей (эквивалент 28 000 USD) и уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.

22 июля 2020 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон "О ЦФА". После того как он будет подписан Президентом РФ, он вступит в силу с 1 января 2021 года. Регулирование таких направлений как майнинг, выпуск и обращение цифровой валюты, закон не регулирует, в документе есть прямая отсылка к другим отдельным законам.

Важным моментом стал тот факт, что уголовная и административная ответственности в законе больше не фигурируют, криптовалюты получили свое определение, а также в законе прописан запрет на использование криптовалюты в России для оплаты товаров и услуг. Под запрет попала и реклама данного метода платежа. Также была упомянута необходимость информировать налоговые органы об обладании цифровыми валютами с целью обеспечения себя судебной защитой.

31 июля 2020 года президент РФВладимир Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах". Закон уже опубликован и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Эксперты отмечают, что запрет на использование криптовалюты, как платежного метода, безусловно не сможет стать позитивным драйвером для дальнейшего развития и внедрения новых финансовых инструментов в России.

Но все крипто-сообщество сейчас сосредоточено на ожидании нового закона "О цифровой валюте", который Государственная Дума собирается принять этой осенью.