IT и Телеком 40 минут назад

В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна

Три европейские компании объединились для разработки блокчейн-системы "Паспорт здоровья COVID-19", которая поможет правительствам отслеживать наличие у населения иммунитета к вирусу

Фото: Вits.media Фото: Вits.media
Фото: Вits.media

Две французские и одна эстонская компания разрабатывают систему на блокчейне, которая позволит отслеживать количество переболевших коронавирусом людей и уровень коллективного иммунитета, при этом защищая конфиденциальность данных граждан, сообщает Bits.media

В систему будут загружаться результаты тестирования на коронавирус. Если у пациента выявлено заболевание, результат тестирования будет иметь временную метку, чтобы его нельзя было сфальсифицировать, и обновляться в режиме реального времени.

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Система будет работать на блокчейне KSI, разработанном эстонской фирмой Guardtime.

Специализирующаяся на безопасности швейцарская компания SICPA и французская медицинская платформа OpenHealth, которая хранит базу данных 20 миллионов граждан страны, также работают над проектом.

"Блокчейн KSI сделает невозможным фальсификацию, и данные о состоянии здоровья в этих сертификатах будут использоваться платформой OpenHealth для управления кризисом, следуя модели пандемии гриппа", — заявляет SICPA в пресс-релизе.

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Для регистрации в системе нужен только смартфон или компьютер. При этом все персональные данные будут анонимны. Как заявляет SICPA, в системе отсутствует центральная база данных, которая ведет учет пациентов.

Напомним, что в конце прошлого месяца законодатели США призвали использовать блокчейн для распределения экономической помощи, а исследователи Всемирного экономического форума заявили, что технология поможет решить проблемы глобальных цепочек поставок, которые возникли на фоне пандемии.

 

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