В Торгово-промышленной палате хотят развернуть всеукраинскую сеть Wi-Fi на блокчейне

Комитет по электронным коммуникациям при торгово-промышленной палате (ТПП) Украины предложил приобрести беспроводную сеть Wi-Fi на основе технологий блокчейна для покрытия всей территории Украины качественным интернетом. Стоимость реализации такого проекта может составить $2-5 млн. Об этом говорится на сайте торгово-промышленной палаты Украины.

Ammbr, на которую обратили внимание в ТПП — это беспроводная mesh-сеть, базирующаяся на технологии блокчейн, с возможностью круглосуточной раздачи свободного канала в автономном режиме. Ammbr объединяет в сеть модули, работающие как продвинутые сетевые маршрутизаторы. Модули взаимодействуют друг с другом, поддерживая канал связи, предоставляя пользователям доступ к интернету, в том числе в локациях с отсутствующим или недостаточно мощным сигналом.

"Учитывая, что большая часть территории Украины все еще не покрыта качественным интернетом, мы хотим помочь сокращению цифрового разрыва и готовы выступить провайдером данной технологии в Украине, — сказал председатель комитета по электронным коммуникациям при ТПП Украины Владимир Коляденко.

Модули Ammbr образуют блокчейн-сеть, обеспечивающую безопасную работу транзакций. Стоимость услуги регулируется прозрачными рыночными механизмами, в зависимости от местных условий. Данная технология была изобретена в лаборатории Кембриджского университета несколько лет назад. Сама же компания начала свою работу в 2016 году и на своем сайте сообщает, что после 2022 года технология будет запущена глобально.

Примечателен и тот факт, что компания уже имеет контакты с госучреждениями других стран. Среди них — Гвинея-Биссау, Бурунди, Уганда, Сьерра-Леоне и Демократическая республика Конго. Отметим, что во всех этих странах очень низкий процент проникновения интернета — от 2 до 4,5% населения. В Украине же, по последним данным — 44% украинцев имеют доступ к качественному и скоростному интернету.

В ТПП заявили, что стоимость покрытия качественным интернетом украинских территорий, с помощью этой технологии, сократится с 80 до 5 или даже 2 миллионов долларов.

Ранее Delo.ua рассказывало, что Google сворачивает от проекта по покрытию бесплатным Wi-Fi всего мира, который она развивала с 2015 года. Среди причин такого решения — повсеместно и быстрое удешевление мобильного интернета.