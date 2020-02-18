IT и Телеком 5 минут назад

Google отказывется от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире

Среди причин такого решения — удешевление мобильного интернета

Google отказывется от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире Google отказывется от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире
Пункт Google Station в Индии. Фото: Getty Images

Американская корпорация Google больше не будет поддерживать проект Station, предусматривающий развитие бесплатных сетей Wi-Fi в мире.

Об этом сообщает TechCrunch.

"В понедельник Google заявил, что завершает проект Station — обеспечивший бесплатный Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях Индии и тысячах других общественных мест в ряде регионов мира", — говорится в сообщении.

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Известно, что воплощение в жизнь проекта Google Station началось в 2015 году. После Индии, Google расширил свой проект на Индонезию, Мексику, Таиланд, Бразилию, Филиппины, Нигерию и Вьетнам, а 3 месяца назад запустил Station в ЮАР.

Как отмечается, в течение многих лет Google также выбирал способы монетизации проекта Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователи присоединяются к интернету.

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Однако, в итоге компания отказалась от развития проекта. Среди причин такого решения — удешевление мобильного интернета в мире.

Ранее американская корпорация Google выпустила обновление для приложения Google Maps: теперь у него новый логотип и 5 новых функций.

Также сообщалось, что Google запустила бесплатный инструмент AutoFlip, который автоматически кадрирует видео.

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