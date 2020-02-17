IT и Телеком 1 час назад

Google запустила новый инструмент, который автоматически кадрирует видео

Алгоритм самостоятельно определит важнейшие объекты в кадре

Google запустила новый инструмент, который автоматически кадрирует видео Google запустила новый инструмент, который автоматически кадрирует видео
Google. Фото: rozetked.me

Корпорация Google запустила бесплатный инструмент AutoFlip, который автоматически кадрирует видео.

Пользователь может только задать соотношение сторон, далее алгоритм самостоятельно определит важнейшие объекты в кадре, сообщили в блоге Google AI.

Указано, что пользователь должен предоставить алгоритм видео и соотношение сторон, также он может указать, нужны ли все объекты в кадре.

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечается, алгоритм сможет отслеживать объект в кадре даже при смене ракурса. Инструмент автоматически настраивается на каждую новую сцену. Если он находит изменения в композиции, то изолирует кадры, чтобы решить, кадр статический или нужно применить трекинг.

При этом, если пользователь выбрал в настройке, что необходимо оставить все объекты, алгоритм может расширить зону кадрирования и добавить полосы по бокам кадра, чтобы заполнить пустые стороны.

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