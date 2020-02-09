В Google Maps появилось 5 новых функций (ВИДЕО)

Американская корпорация Google выпустила обновление для приложения Google Maps: теперь у него новый логотип и 5 новых функций.

Сервис обновили к его 15-летию, сообщается в видеоблоге Google.

В частности, указано, что с момента запуска ключевым символом Google Maps была красная канцелярская шпилька. Теперь его взяли за основу нового логотипа.

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По логике компании, новый дизайн визуализирует эволюцию сервиса — от простого инструмента для поиска маршрутов к сервису, который помогает исследовать мир.

Также теперь в приложении появились 5 вкладок для быстрого доступа: "Что рядом?", "Регулярно", "Сохранено", "Добавить" и "Новости".

"Они помогут добавлять частые маршруты, сохранять любимые места, добавлять новую информацию о посещенных локациях и просматривать рекомендации других пользователей о новых заведениях", — говорится в сообщении.

Правда, для украинских пользователей сейчас доступны только "Что рядом" и "Регулярно".

Ранее сообщалось, что Google тестирует новую функцию на картах, которая позволит пользователям сообщать о ДТП, несчастных случаях или камерах, фиксирующих скорость.