В Google Maps появилось 5 новых функций (ВИДЕО)

Американская корпорация Google выпустила обновление для приложения Google Maps: теперь у него новый логотип и 5 новых функций.
Сервис обновили к его 15-летию, сообщается в видеоблоге Google.
В частности, указано, что с момента запуска ключевым символом Google Maps была красная канцелярская шпилька. Теперь его взяли за основу нового логотипа.
По логике компании, новый дизайн визуализирует эволюцию сервиса — от простого инструмента для поиска маршрутов к сервису, который помогает исследовать мир.
Также теперь в приложении появились 5 вкладок для быстрого доступа: "Что рядом?", "Регулярно", "Сохранено", "Добавить" и "Новости".
"Они помогут добавлять частые маршруты, сохранять любимые места, добавлять новую информацию о посещенных локациях и просматривать рекомендации других пользователей о новых заведениях", — говорится в сообщении.
Правда, для украинских пользователей сейчас доступны только "Что рядом" и "Регулярно".
Ранее сообщалось, что Google тестирует новую функцию на картах, которая позволит пользователям сообщать о ДТП, несчастных случаях или камерах, фиксирующих скорость.
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