e-вона: в Южной Корее начали тестировать государственную криптовалюту

Банк Южной Кореи объявил о запуске пилотной программы по тестированию цифровой воны. Тестирование продлится до декабря 2021 года, сообщает BitsMedia.

Во время 22-месячной программы планируется определить технические и нормативные положения, необходимые для создания и выпуска цифровой валюты.

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Также будет определен дизайн цифровой валюты центрального банка (CBDC), метод работы и то, на базе какого блокчейна будет выпущена цифровая вона. Будут проанализированы и нормативные препятствия по выпуску государственной криптовалюты.

При этом ЦБ Южной Кореи подчеркнул, что даже после завершения пилотной программы криптовалюта ЦБ совершенно не обязательно будет запущена, тем более, что спрос на наличные деньги остается высоким. Однако регулятору страны необходимо "правильно отвечать" на изменения в платежном секторе.

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Пилотная программа будет разбита на четыре этапа: определение требований по созданию цифровой валюты ЦБ, исследование технологий, анализ и консультации по бизнес-процессам, и создание и тестирование пилотной системы государственной криптовалюты. Именно на последний этап отводится больше всего времени — 12 месяцев.

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что ЦБ страны планирует исследовать возможности государственных криптовалют и их перспективы.

При этом, по мнению представителей Банка международных расчетов (BIS) пандемия коронавируса может значительно способствовать созданию криптовалют ЦБ.

Напомним, в феврале Центральный банк Швеции объявил о начале тестирования первой на территории ЕС государственной криптовалюты