Эпидемия коронавируса притормозила работу криптовалютных компаний Китая

Эпидемия коронавируса сильно повлияла на разработку продуктов, обновления, логистику и другие службы криптовалютных компаний Китая.

Как сообщает BitsMedia, компания ZG Group с ежедневным объемом торгов в $3 млрд и обслуживающая более 10 млн трейдеров, планирует перенести часть обновлений своей инфраструктуры. Задержится также выход мобильного приложения и обновление интерфейса биржи.

"Мы говорим своим сотрудникам, чтобы они работали удаленно, из дома. Конечно, в большинстве городов не объявлен карантин, но все же не очень приятно выходить из дома и рисковать своим здоровьем в такой ситуации. Тем более, что это уже не региональная эпидемия, а мировая", — отметила вице-президент ZB Group Аврора Вонг.

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При этом Вонг подчеркнула, что до эпидемии в компании все обновления проходили очень быстро и эффективно, так как работники различных подразделений, включая инженеров, разработчиков и маркетологов собирались вместе и обсуждали планы развития. Теперь это невозможно.

У биржи Bibox также есть проблемы с последствиями эпидемии — разработка новых продуктов значительно замедлилась, а часть встреч с потенциальными инвесторами была отменена.

"Мы, возможно, переселим работников в другие азиатские страны. Например, у нас есть отделения в Сингапуре и Вьетнаме, где гораздо меньше случаев заражения", — рассказал сооснователь Bibox Арис Ван.

Одна из крупнейших бирж OKEx попросила своих сотрудников оставаться там, где они находятся, не совершать путешествий и избегать массовых скоплений народа.

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"Наши офисы полностью дезинфицированы. Также мы подготовили различные вещи для защиты, такие как маски, жидкое мыло и дезинфицирующее средство", — рассказал генеральный директор OKEx Джей Хао.

Похожие проблемы есть и у блокчейн-стартапов, которые не связаны с криптовалютной торговлей. Глава отдела маркетинга компании Conflux Кристиан Оертал (Christian Oertal) отметил:

"Коронавирус заставил нас изменить планы на проведение оффлайн-мероприятий в Азии. Нам пришлось перейти на режим онлайн. Что же касается офиса, то все сотрудники Conflux работают из дома. Здоровье наших сотрудников не должно быть подвержено риску ни при каких условиях".

Кроме того, "большая тройка" производителей майнингового оборудования — Bitmain, Canaan и MicroBT — еще в конце января сообщила о задержке поставок оборудования для добычи криптовалют в связи с коронавирусом.

Напомним, в мире создана новая цифровая валюта, которая называется CoronaCoin (NCOV). Всего выпущено 7,604,953,650 NCOV, что соответствует количеству жителей нашей планеты.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.