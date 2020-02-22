e-Krona: центробанк Швеции начал тестировать государственную криптовалюту

Центральный банк Швеции на этой неделе объявил о начале тестирования первой на территории ЕС государственной криптовалюты, сообщает BitsMedia.

Как отмечает издание, Швеция уже несколько лет лидирует в процессе перехода к безналичным расчетам среди развитых государств. Более половины шведских банков даже не хранят наличные деньги в своих хранилищах. Большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт или мобильных платежных приложений.

Теперь ЦБ Швеции хочет проанализировать, может ли страна с наименьшей зависимостью от наличных в мире эффективно внедрить государственную криптовалюту. Ожидается, что тестирование Швецией криптовалюты e-Krona станет пилотным испытанием для других развитых стран Запада.

e-Krona разрабатывается консалтинговой фирмой Accenture, которая будет проводить предварительные испытания криптовалюты в изолированной тестовой сети.

Граждане Швеции осуществляют 80% своих платежей по безналичному расчету. Из шведского ВВП только 1% существует в форме физических денег, поэтому гражданам страны должно быть легко принять концепцию государственной криптовалюты.

Напомним, совокупный объем торгов фьючерсами на биткойн на Чикагской товарной бирже (CME) с момента запуска продукта в декабре 2017 года превысил $100 млрд (эквивалент 13,5 млн BTC).