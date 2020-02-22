  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

e-Krona: центробанк Швеции начал тестировать государственную криптовалюту

Швеция уже несколько лет лидирует в процессе перехода к безналичным расчетам среди развитых государств

e-Krona: центробанк Швеции начал тестировать государственную криптовалюту e-Krona: центробанк Швеции начал тестировать государственную криптовалюту
Фото: Forknews

Центральный банк Швеции на этой неделе объявил о начале тестирования первой на территории ЕС государственной криптовалюты, сообщает BitsMedia.

Как отмечает издание, Швеция уже несколько лет лидирует в процессе перехода к безналичным расчетам среди развитых государств. Более половины шведских банков даже не хранят наличные деньги в своих хранилищах. Большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт или мобильных платежных приложений.

Теперь ЦБ Швеции хочет проанализировать, может ли страна с наименьшей зависимостью от наличных в мире эффективно внедрить государственную криптовалюту. Ожидается, что тестирование Швецией криптовалюты e-Krona станет пилотным испытанием для других развитых стран Запада.

Кратко и по делу в Telegram

e-Krona разрабатывается консалтинговой фирмой Accenture, которая будет проводить предварительные испытания криптовалюты в изолированной тестовой сети.

Читайте также:
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу

Граждане Швеции осуществляют 80% своих платежей по безналичному расчету. Из шведского ВВП только 1% существует в форме физических денег, поэтому гражданам страны должно быть легко принять концепцию государственной криптовалюты.

Напомним, совокупный объем торгов фьючерсами на биткойн на Чикагской товарной бирже (CME) с момента запуска продукта в декабре 2017 года превысил $100 млрд (эквивалент 13,5 млн BTC).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством
Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу
В США игровые токены больше не считают цифровой валютой
В США игровые токены больше не считают цифровой валютой
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Приднестровский "олигарх-сепаратист" скупил элитную недвижимость и земли в Украине — СМИ

  2. В Центре занятости назвали самые востребованные в Украине профессии

  3. Volkswagen представил новое поколение фургонов Caddy (ФОТО и ВИДЕО)

  4. В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов

  5. Суд разрешил ГБР силой привести Порошенко на допрос

Загрузка...