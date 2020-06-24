На криптобиржу Binance зашла украинская гривня

Сегодня, 24 июня, криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткойн и Tether за украинскую гривну.
Как сообщает ForkLog, на момент публикации объем торгов в паре BTC/UAH составлял 542 тысячи грн, для USDT/UAH — 676 тысяч грн.
В феврале Binance разрешила владельцам карт Visa покупать BTC, ETH, BNB и XRP за украинскую гривню.
В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая Россию и Украину.
Напомним, доход майнеров биткойна в апреле составил $412,5 млн, что на 8% больше, чем в марте.
Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.
Известно, что последний раз за один биткоин давали больше $10 тысяч в феврале 2020 года.
В то же время максимума курс биткоина достигал в декабре 2017 года, когда стоил $20 тысяч.
Ранее стало известно, что международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).