На криптобиржу Binance зашла украинская гривня

Сегодня, 24 июня, криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткойн и Tether за украинскую гривну.

Как сообщает ForkLog, на момент публикации объем торгов в паре BTC/UAH составлял 542 тысячи грн, для USDT/UAH — 676 тысяч грн.

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В феврале Binance разрешила владельцам карт Visa покупать BTC, ETH, BNB и XRP за украинскую гривню.

В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая Россию и Украину.

Напомним, доход майнеров биткойна в апреле составил $412,5 млн, что на 8% больше, чем в марте.

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Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.

Известно, что последний раз за один биткоин давали больше $10 тысяч в феврале 2020 года.

В то же время максимума курс биткоина достигал в декабре 2017 года, когда стоил $20 тысяч.

Ранее стало известно, что международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).