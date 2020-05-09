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50 минут назад

Майнеры биткойна заработали за месяц почти полмиллиарда долларов

Абсолютное большинство дохода майнеров в апреле составили полученные в результате добычи монеты

Майнеры биткойна заработали за месяц почти полмиллиарда долларов Майнеры биткойна заработали за месяц почти полмиллиарда долларов
Фото: Tokeneo

Доход майнеров биткойна в прошлом месяце составил $412,5 млн. Это на 8% больше, чем в марте, сообщил аналитик The Block Ларри Чермак, передает ForkLog.

Он исходил из расчета, что майнеры продают все добытые монеты, и использовал среднюю цену на день добычи блока.

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Абсолютное большинство дохода майнеров в апреле составили полученные в результате добычи монеты. На комиссионные за подтверждение транзакций пришлось 1,5% совокупной выручки.

Чермак напомнил, что в прошлом месяце ежедневный объем переноса стоимости в сети Ethereum сравнялся с показателем биткойна.

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Причиной этого стал взрывной рост стейблкоинов ERC-20, транзакции которых составляют две трети общего объема на блокчейне второй криптовалюты.

По данным Coinmetrics, к концу апреля совокупная капитализация стабильных монет выросла до $9 млрд. Более половины приходится на стейблкоины пространства Ethereum.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.

 

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