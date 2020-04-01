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Валюта 9 минут назад

Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки

На фоне падения ведущих фондовых индексов, первая криптовалюта продемонстрировала более высокие результаты

Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки
Фото: Crypto Gazette

По итогам первого квартала 2020 года цена биткоина упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты, сообщает CoinDesk.

Так, по данным издания, за указанный период индекс Nikkei 225 упал на 20%, FTSE — на 14%, S&P 500 — на 18%, что стало для него худшим показателем с 1938 года.

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Тем не менее, как отмечает ForkLog, на фоне падения ведущих индексов биткоин, который часто называли тихой гаванью для инвесторов, также продемонстрировал падение, ставит под дальнейшее сомнение утверждения о его низкой корреляции с традиционными рынками.

"Было поспешным заявлять о низкой корреляции [биткоина] с фондовым рынком. Были периоды высокой корреляции, как в 2018 году, когда в декабре биткоин упал вместе с акциями. Были и другие периоды, когда наблюдалась повышенная корреляция с золотом", — сказал CEO блокчейн-компании Arbol и бывший аналитик Уолл-стрит Сиддхартха Джа.

Аналогичное мнение высказал основатель биржи деривативов Alpha5 Вишал Шах.

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"Я полагаю, что корреляция во всех классах активов по-прежнему довольно высока. Это красноречивый признак ситуации, когда макрофакторы оказываются важнее микрофакторов", — отметил он.

При этом, аналитики не уверены, когда следует ожидать возобновления роста рынка.

"Обычно рецессия проходит на более длительных отрезках времени — по крайней мере в течение двух кварталов подряд", — сказал управляющий директор трейдинговой платформы eToro в США Гай Хирш.

Напомним, 12 марта курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а на следующий день некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000.

Ранее аналитик Ранее Питер Брандт говорил, что цена биткоина снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.

 

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