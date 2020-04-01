Биткойн, несмотря на падение, обогнал все фондовые рынки

По итогам первого квартала 2020 года цена биткоина упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты, сообщает CoinDesk.
Так, по данным издания, за указанный период индекс Nikkei 225 упал на 20%, FTSE — на 14%, S&P 500 — на 18%, что стало для него худшим показателем с 1938 года.
Тем не менее, как отмечает ForkLog, на фоне падения ведущих индексов биткоин, который часто называли тихой гаванью для инвесторов, также продемонстрировал падение, ставит под дальнейшее сомнение утверждения о его низкой корреляции с традиционными рынками.
"Было поспешным заявлять о низкой корреляции [биткоина] с фондовым рынком. Были периоды высокой корреляции, как в 2018 году, когда в декабре биткоин упал вместе с акциями. Были и другие периоды, когда наблюдалась повышенная корреляция с золотом", — сказал CEO блокчейн-компании Arbol и бывший аналитик Уолл-стрит Сиддхартха Джа.
Аналогичное мнение высказал основатель биржи деривативов Alpha5 Вишал Шах.
"Я полагаю, что корреляция во всех классах активов по-прежнему довольно высока. Это красноречивый признак ситуации, когда макрофакторы оказываются важнее микрофакторов", — отметил он.
При этом, аналитики не уверены, когда следует ожидать возобновления роста рынка.
"Обычно рецессия проходит на более длительных отрезках времени — по крайней мере в течение двух кварталов подряд", — сказал управляющий директор трейдинговой платформы eToro в США Гай Хирш.
Напомним, 12 марта курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а на следующий день некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000.
Ранее аналитик Ранее Питер Брандт говорил, что цена биткоина снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.