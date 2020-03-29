Идеальный шторм: в США оценили риски пандемии для криптовалют

Вызванный пандемией коронавируса мировой кризис является определяющим для биткоина и криптовалютной индустрии в целом.

Такое мнение высказал известный трейдер и аналитик Питер Брандт, отвечая на вопрос партнера Morgan Creek Digital Джейсона Уильямса о том, как он оценивает поведение биткоина в последние дни, сообщает ForkLog.

Как написал Брандт в Twitter, у биткоина будут "большие проблемы", если он не сможет продемонстрировать рост на фоне падения традиционного финансового рынка.

"Для биткоина это идеальный шторм. Если он не продемонстрирует ралли, у криптовалют будут большие проблемы", — написал эксперт.

And Bitcoin? — Jason A. Williams

Перед этим, оценивая положение дел на финансовых рынках в минувшую пятницу, Питер Брандт написал, что Конгресс США находится в "капсуле времени", запущенной прямиком из 1930-х годов.

Тем самым он сделал отсылку к временам Великой депрессии, когда на фоне экономического кризиса уровень безработицы в США поднялся до рекордных отметок в 26,7%.

Напомним, ранее Брандт говорил, что цена биткойна снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.